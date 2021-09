Sicherheitskonferenz im Park

Lampertheim. Eine Sicherheitskonferenz, bei der nur Fachpublikum und geladene Gäste in einer Halle sitzen? „Unpassend für die Lampertheimer Kompass-Initiative“, meint Katja Stotz-Sen. Denn bei Kompass gehe es vor allem um eines: das subjektive Sicherheitsempfinden zu verbessern. „Daher wollen wir unbedingt die Stimme der Bürgerinnen und Bürger hören“, betont die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin im Gespräch mit dieser Redaktion.

Auf dem Weg zum Kompass-Siegel für die Spargelstadt steht also als nächster Schritt keine Sicherheitskonferenz für Experten auf der Agenda. Stattdessen wird es am Sonntag, 19. September, einen sogenannten Präventionstag im Stadtpark geben. Dabei stellen Polizei, Verwaltung und beteiligte Partner nicht nur die bereits abgeschlossenen, begonnenen und geplanten Projekte vor, die das Wohlbefinden der Lampertheimerinnen und Lampertheimer in ihrer Stadt stärken sollen. An Pinnwänden können Bürgerinnen und Bürger auch selbst eigene Ideen und Bewertungen festhalten.

Was steckt hinter dem Kompass-Programm? Kompass (Kommunalprogrammsicherheitssiegel) ist ein Angebot des Innenministeriums in Wiesbaden an hessische Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheit in den jeweiligen Kommunen zu verbessern. Dazu sollen Verwaltung und Polizei gemeinsam mit anderen Akteuren sowie den Bürgerinnen und Bürgern eine Maßnahmenliste aufstellen und abarbeiten. Der Schwerpunkt des Programms liegt also auf der Prävention. Die Stadt Lampertheim nimmt seit 2019 offiziell an der Initiative Kompass teil und hat sich damit zum Ziel gesetzt, das Sicherheitssiegel zu erhalten. Im Februar 2020 hat sich der Präventionsrat in Lampertheim gegründet. Dieses Gremium hat die Aufgabe, vorhandenes Fachwissen zu bündeln und Konzepte zur Verhinderung und zur Vorbeugung von Kriminalität zu schaffen. Seine Empfehlungen werden auch in die politischen Gremien der Stadt eingebracht. Weil die tatsächliche Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden oft voneinander abweichen, hat die Stadt im Frühjahr 2020 außerdem in Zusammenarbeit mit der Professur für Kriminologie der Justus-Liebig-Universität Gießen eine Bürgerbefragung durchgeführt. Dabei ging es um Themen wie Furcht vor Kriminalität, Angstorte, persönliche Betroffenheit von Straftaten, Präventionsprojekte oder den Öffentlichen Personennahverkehr. Nach Auswertung der Befragung wurden schließlich erste Maßnahmen in Angriff genommen. Zu diesen zählen etwa das Projekt Heimwegtelefon, die Graffitikunst, die frühere Angsträume freundlicher erscheinen lassen soll, das geplante Beleuchtungskonzept für den Stadtpark oder die Analyse von Schulwegen. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Kompass-Siegel ist nun der Präventionstag am 19. September. Er ist als Sicherheitskonferenz mit Bürgerbeteiligung gedacht. off

„Dazu stellen wir den Erwachsenen Fragen. Gleichzeitig interessiert uns jedoch auch die Meinung der Kinder“, erklärt Katja Stotz-Sen. Nach einer Auswertung sollen schließlich „entsprechende Schlüsse für weiterführende Maßnahmen gezogen werden“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer.

Ein buntes Programm soll zudem am 19. September in den Stadtpark locken. Hier ein Überblick:

14 Uhr: Bürgermeister Gottfried Störmer und Polizeipräsident Bernhard Lammel eröffnen den Aktionstag auf einer Bühne. Danach werden die Hintergründe zum Programm Kompass erklärt und die aktuelle Kriminalstatistik präsentiert.

14.45 Uhr: Christina Wegerle, Schutzfrau vor Ort, und das Kompass-Team um Verwaltungsmitarbeiterin Katja Stotz-Sen stellen sich vor.

15 Uhr: Lampertheimer Schulen erhalten einen Präventionswegweiser als Geschenk.

15 bis 18 Uhr: Polizei und Freiwilliger Polizeidienst bieten eine kostenlose Fahrradcodierung an. Eine Anmeldung unter Telefon 06206/9 44 01 00 ist dafür erforderlich. Außerdem sind Eigentumsnachweis und Ausweis mitzubringen. Für E-Bikes oder Pedelecs wird des Weiteren der Batterie-Schlüssel benötigt. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Stand der Prisma Suchthilfe, der Awo Bergstraße und des Arbeitskreises Suchtkrankenhilfe Bergstraße: Dort können sich Interessierte über Beratungs- und Präventionsangebote zu den Themen Alkohol, Cannabis, Glücksspiel und Medien informieren. Ebenso können die neuen Räumlichkeiten von Prisma direkt am Stadtpark besichtigt werden.

Weitere Angebote der Polizei: Informationen zu Senioren-, Jugend- und Kinderprävention, zu Einbruchschutz sowie dem Polizeiberuf.

Spaß für Familien und Kinder: Kleine Besucher können Kinderkommissar Leon treffen, das Löwenmaskottchen der Polizei. Außerdem erwartet sie das Spielmobil Flitze Feuerstein. Für Familien gibt es einen Actionbound – sprich eine Art digitale Schnitzeljagd, die mit dem Smartphone gespielt wird. Den notwendigen QR-Code finden Interessierte am Prisma-Stand.