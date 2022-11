Sicherheit gefährdet

Lampertheim. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt Lampertheim weisen darauf hin, dass in den kommenden Wochen im Stadtgebiet sowie den Ortsteilen Bäume zurückgeschnitten und gefällt werden. Die Baumpfleger und eine externe Firma hatten die betroffenen Bäume vorab überprüft und sehen die Verkehrs- sowie Standsicherheit gefährdet. Einige der Baumschäden wurden durch die hohen Temperaturen im Sommer und die damit einhergehende Trockenheit verursacht.

Fällung entlang einer Gasleitung

Sollte es erforderlich sein, Bäume komplett zu fällen, werden neue gepflanzt, teilt die Stadt mit. Falls es möglich ist, werden die gleichen Baumsorten beschafft oder durch klimaangepasste Arten ersetzt. Dabei können auch Beete neu bepflanzt werden.

Außerdem weisen die Betriebsdienste darauf hin, dass umfangreich geprüft wurde, ob sich Tiere in diesen Bäumen eingenistet haben. Vom 15. bis zum 22. November werden in der Bahnhofstraße in Hofheim mehrere Bäume gefällt. Der betroffene Baumbestand liegt im Trassenbereich einer Gasversorgungsleitung der Energieried und gefährdet deren Standsicherheit. Als Ausgleich wird Energieried eine Ersatzbepflanzung an passender Stelle vornehmen lassen, heißt es in der Mitteilung. Die Technischen Betriebsdienste bitten um Rücksicht und Verständnis für Beeinträchtigungen und kurzzeitigen Absperrungen. red