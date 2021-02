In drei von vier Lampertheimer Ortsbeiräten stellen sich am 14. März Bürgerlisten zur Wahl. In Neuschloß und Rosengarten hat das eine gemeinsame Vorgeschichte: Nachdem dort bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren wegen Versäumnissen im Zusammenhang mit den Listenaufstellungen keine Ortsbeiräte gewählt werden konnten, wurden die Stadtteile jeweils durch Bürgerkammern vertreten.

Mitglieder dieser beiden Kammern wollen auch in den künftigen Ortsbeiräten mitarbeiten: in Bürgerkammer-Listen, in denen durchaus auch Parteienpräferenzen beibehalten werden, etwa durch Carola Biehal, die in Neuschloß kandidiert und sich gleichzeitig um ein SPD-Mandat im Stadtparlament bewirbt. Auch in Hofheim will eine Bürgergemeinschaft mitmischen, während in Hüttenfeld mit CDU, SPD und FDP ein klassisches Parteientrio antritt.

Eine weitere Besonderheit in Neuschloß und Rosengarten: Dort stellt sich neben den Kandidaten der beiden Bürgerkammerlisten jeweils auch ein FDP-Bewerber zur Wahl. Auch in Hofheim tritt nur ein FDP-Kandidat an. Lampertheims FDP-Chef Thomas Bittner sieht darin einen Beitrag zu demokratischer Vielfalt. Bürgerkammer-Kandidatin Biehal bewertet dies hingegen kritisch: Wer in den drei Stadtteilen lediglich der FDP seine Stimme gebe, verschenke damit sechs von insgesamt neun möglichen Stimmen. urs