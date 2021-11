In einer bewegenden Gedenkstunde haben Verwaltung, Politik, DGB, Schüler und Bürger am Dienstagabend an die Opfer der nationalsozialistischen Gräuel erinnert. Vor dem Hintergrund einer sich verdichtenden antisemitischen Grundstimmung sagte Bürgermeister Gottfried Störmer am Platz der ehemaligen Synagoge, gebiete es der Anstand, der Verfolgten, Misshandelten und Getöteten zu gedenken. Dieser

