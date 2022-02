SG Ried bleibt an der Spitze

Lampertheim/Groß-Rohrheim. Die Badminton-Seniorenmannschaften der SG Ried – bestehend aus den Badmintonvereinen in Lampertheim und Groß-Rohrheim – bestritten nun das neunte Rundenspiel der Saison 2021/2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Mannschaft begrüßte in heimischer Halle den Tabellendritten SG TV Seeheim-Jugenheim II. Das Spiel stand für die SG Ried I unter schwierigen Vorzeichen: Aufgrund eines positiven Coronafalls in der Mannschaft musste umgestellt werden. Los ging es mit den Doppeln. Den ersten Vergleich konnte die Kombination Florian Volk und Paul Strasser klar zugunsten der Heimmannschaft entscheiden. Das zweite Herrendoppel von Daniel Mahn und Ralf Megerlin ging in drei knappen Sätzen an die Gäste aus Seeheim-Jugenheim. Auch das Damendoppel von Sonja Neuthinger und Petra Pfannenstein mussten die Spargelstädter – trotz eines sehr starken Auftritts – abgeben.

Einzel bringen die Wende

Die Gäste aus Seeheim Jugenheim führten damit nach den ersten drei Spielen und setzten den Tabellenersten unter Druck. Die Spieler der SG Ried I ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und übernahmen nach den Einzeln von Daniel Mahn, Florian Volk sowie Sabrina Rodrigues da Silva die zwischenzeitliche Führung zum 4:2. Aus den letzten beiden Spielen benötigten die Spargelstädter dann noch einen Sieg, um das Spiel zu gewinnen. Den ersten Matchball im dritten Herreneinzel von Paul Strasser mussten die Spargelstädter jedoch abgeben, so dass es noch mal spannend wurde. Im Mixed von Sabrina Rodrigues da Silva und Ralf Megerlin machte die SG Ried I jedoch den Sack zu und sicherte sich mit einem Zweisatzsieg den Spielgewinn mit 5:3 Punkten. Damit rangiert die SG Ried I weiterhin an der Tabellenspitze der Bezirksklasse A und kämpft um den Aufstieg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die zweite Mannschaft der SG Ried hat hingegen einen schweren Stand in der B-Klasse des Badmintonbezirk Darmstadt. Der Tabellenletzte reiste zur SG Weiterstadt II, die auf Rang fünf der B-Klasse rangiert. Die 2. Mannschaft der Spielgemeinschaft Lampertheim/Groß-Rohrheim musste sich mit 0:8 geschlagen geben. Das Ergebnis ist jedoch deutlicher als die einzelnen Spiele, die teils sehr knapp in drei Sätzen verloren gingen. Für die zweite Mannschaft spielten Katrin Endres, Katharina Klostermann, Dennis Klink, Peter Dietz, Marcus Volk und Rene Frank. red