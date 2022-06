SG Neptun zeigt sich vielseitig

Lampertheim. Das erste Mal Wettkampfluft schnuppern, zeigen, was man in den vielen Übungs- und Trainingsstunden gelernt hat oder auch sich im direkten Vergleich messen – das sind die Vereinsmeisterschften der SG Neptun Lampertheim. So zeigten sich stolz die Schwimm-Bambini, die je nach Alter eine Distanz von 25 Metern oder auch die doppelte Länge von 50 Metern in den Lagen Brust, Rücken oder Freistil geschwommen sind und mit strahlenden Augen den Applaus der Zuschauer auf der Tribüne empfangen haben. Ebenso konnte die dritte und zweite Mannschaft ihre ersten Erfahrungen im Wettkampfmodus sammeln und in der Nachwuchsmeisterschaft (bis Jahrgang 2010) starten, wobei hier zwei verschiedene 50-Meter-Strecken und 100 Meter Lagen geschwommen werden mussten. Die Masters (möglich ab Jahrgang 2002), mit derselben Streckenvorgabe, kämpften ebenfalls erstmals erfolgreich um den Titel „Mastersmeister“.

Die Schwimmer der ersten Mannschaft eröffneten den Wettkampf mit der Paradedisziplin 100 Meter Freistil. Hier konnten alle Anwesenden bestaunen, was mit regelmäßigem Training für eine Geschwindigkeit und dementsprechend tolle Zeiten erreicht werden können. Zwei dieser 100-Meter-Strecken bilden einschließlich der 200 Meter Lagen die Vereinswertung, welche für Schwimmer aller Jahrgänge frei zur Teilnahme steht.

So wurde an diesem äußerst heißen Nachmittag der Wettkampf abwechselnd von großen und kleinen, jüngeren und älteren Teilnehmern absolviert. Als Highlight durften sich auch die Familienmitglieder in der Familienstaffel über 3 mal 25 Meter untereinander mit viel Spaß messen. Drei Mitglieder einer Familie traten gemeinsam an. Auch die Spaßstaffel der ersten und zweiten Mannschaft wurde kurz vor Ende nochmals eine lustige Herausforderung, da hier die 4x25 Meter mit verschiedenen Vorgaben, wie ein Handtuch trocken auf die andere Seite schwimmend zu transportieren oder mit Flossen an den Händen schwimmend, absolviert werden mussten.

Jetzt heißt es für die SGler bis zum Vereins-Grillfest am 3. Juli zu warten, dann wird bekannt gegeben, wer die meisten Punkte erschwommen hat. Denn erst dort werden die Siegerehrungen stattfinden. red