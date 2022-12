SG Neptun fördert Inklusion

Lampertheim. Die SG Neptun trainiert seit längerer Zeit Inklusionskinder in unterschiedlichen Schwimmgruppen, wodurch auch Kontakte zur ortsansässigen Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung OV Lampertheim und Ried entstanden sind. Die SG Neptun möchte die Lebenshilfe dabei unterstützen, ihr inklusives Sportangebot im kommenden Jahr zu erweitern. An der diesjährigen Winterwanderung der Neptuner wurde deshalb ein Spendenschwein von den Mitgliedern und Familien kräftig „gefüttert“ und auch der Verein leistete einen großen finanziellen Beitrag, so dass am Ende ein Gesamtbetrag in Höhe von 650 Euro zusammen kam. Heike Grosse, 1. Vorsitzende, und Stephan Zanlonghi, 2. Vorsitzende, überreichten als Vertreter der SG Neptun Lampertheim symbolisch einen Scheck an den 1. Vorsitzenden der Lebenshilfe Günther Baus, der sich im Namen aller herzlich bedankte. red/Bild: SG Neptun

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1