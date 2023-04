SG Hüttenfeld triumphiert

Lampertheim. Bei den Hessischen Tischtennismeisterschaften der Senioren nahm mit Hellmut Ritter ein Spieler der SG Hüttenfeld teil und das mit großen Erfolg: Im Doppel konnte sich Ritter mit einem Podiumsplatz belohnen, im Einzel sogar mit dem Meistertitel.

Der Tischtennisroutinier, der erst seit 2022 für die SG Hüttenfeld spielt, ging bei dem Turnier in der Emstalhalle im mittelhessischen Oberbrechen in der Klasse Herren 75 im Einzel und im Doppel an den Start. Als einer von 14 Teilnehmern kämpfte er in dieser Altersklasse um den Titel des Hessenmeisters und zudem um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft der Senioren. Bereits in der Gruppenphase zeigte sich an vielen knappen Sätzen das hohe Leistungsniveau der erfahrenen Tischtennisspieler. Hellmut Ritter schaffte es jedoch in die K.O. Runde, wo er im Viertelfinale auf Manfred Schlicht traf, der früher in der Oberliga gespielt hatte. Obwohl der starke Gegner vom TTV Burgholzhausen-Köppern mit 1722 Q-TTR Punkten– einer statistisch ermittelten Punktzahl, die das aktuelle Leistungsniveau eines Spielers abbildet– dem Hüttenfelder Spieler auf dem Papier um etwa 250 Q-TTR Punkte überlegen war, behielt Ritter die Nerven. Nur einen Satz gab er an Schlicht ab und qualifizierte sich somit für das Halbfinale. Nach dem spannenden Viertelfinale stellte sich das Spiel gegen Reinhard Seidl vom Karbener Sportverein für Ritter als weniger große Herausforderung dar. Mit 11:6, 11:7 und im letzten Satz sogar 11:0 war der Sieg deutlich und Hellmut Ritter zog somit ins Endspiel ein. Im Finale stand er Otto Plamper vom TTC Sebbeterode-Winterscheid gegenüber, der mit seinen 1560 Q-TTR Punkten, etwa 100 mehr als Ritter, statistisch bessere Voraussetzungen für die Partie hatte. Am Tisch behielt der Südhesse in den ersten beiden Sätzen mit 11:7 und 11:6 die Oberhand, sodass der dritte Satz den Sieg hätte bedeuten können. Doch Plamper kämpfte und konnte sich so nach Verlängerung und einem Ergebnis von 15:13 einen Punkt sichern. Auch im vierten Satz wurde es noch einmal spannend, denn es ging erneut in die Verlängerung. Mit 14:12 holte sich Hellmut Ritter nicht nur den Satzpunkt, sondern auch den Sieg im Endspiel und somit den Meistertitel.

Im Doppel trat der in Lorsch lebende SGHler zusammen mit Manfred Hoffmann vom TSV 1921 Wenigenhasungen an, wobei die beiden an diesem Tag zum ersten Mal im Team spielten. Wie Ritter dem SHM erzählte, habe Hoffmann ihn aufgrund seines Erfolgs bei den Bezirksmeisterschaften kontaktiert und als Doppelpartner für die Hessenmeisterschaft angefragt. Das Duo setzte sich im Viertelfinale in vier knappen Sätzen gegen Hartmut Reeber (TTV Eschborn-Niederhöchstadt) und Wolfgang Stöber (TSV Vellmar) durch. Im Halbfinale mussten sich Ritter und Hoffmann dann allerdings gegen die späteren Hessenmeister im Doppel Richard Abbel (TTV Burgholzhausen-Köppern) und Günter Weil (TV 05 Oberndorf) geschlagen geben und platzierten sich somit auf Rang drei.

„Insgesamt bin ich mit meiner Leistung absolut zufrieden“, erklärte Hellmut Ritter nach dem Turnier. Nun sei er gespannt auf die Deutsche Meisterschaft der Senioren, zu der er sich durch seinen Erfolg bei der Hessenmeisterschaft qualifiziert hat.

Am kommenden Wochenende geht es für den Spieler der SGH als einer von drei Spielern des „Team Hessen“ nach Ahrensburg bei Hamburg. Die 28 stärksten Spieler Deutschlands erwarten ihn in seiner Altersklasse. Besonders hohe Erfolgschancen rechnet sich der routinierte Spieler bei seinem Debüt auf nationaler Ebene nicht aus, freut sich jedoch schon auf diese einmalige Erfahrung. red