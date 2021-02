  Sensibler vorgehen

Auch eine Stadt wie Lampertheim hat nicht unbegrenzt Flächen zur Verfügung, um sämtliche Wohnwünsche zu erfüllen. Der Trend geht deshalb schon seit Jahren dazu, Baulücken in der Innenstadt zu schließen. Und natürlich ist eines auch klar: Je höher die Gebäude werden, umso mehr Wohnraum lässt sich auf einer Fläche realisieren. Nicht umsonst sind in jüngster Zeit Einfamilienhäuser ins Gerede gekommen, weil mit ihnen eine Verschwendung wertvoller Flächen einhergehe.

AdUnit urban-intext1

Doch das Beispiel Poststraße zeigt, dass es mit dem Hinweis auf demografische Entwicklungen nicht getan ist. Gerade in gewachsenen Wohngebieten braucht es Fingerspitzengefühl, um Anwohner nicht vor den Kopf zu stoßen. Zwar wird es auch im vorliegenden Fall noch ein Verfahren geben, in dem die Betroffenen Einwände geltend machen können. Gleichwohl zeigen die Proteste: Hier beruht das Einvernehmen zwischen Investor und Anwohnern offenbar auf einer schütteren Grundlage. Das Beispiel sollte deshalb mehr Sensibilität beim Agieren in gewachsenen Strukturen lehren. Die Notwendigkeit der baulichen Verdichtung mag niemand bestreiten. Doch gerade hier kommt es auf ein behutsames Vorgehen ein, sollen spätere Konflikte nicht vorprogrammiert sein.