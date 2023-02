Senioren treffen sich

Lampertheim. Am Dienstag, 28. Februar, um 14.30 Uhr treffen sich Sänger und Sängerinnen in der Seniorenbegegnungsstätte “Alte Schule” zum monatlichen Volksliedernachmittag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenbegegnungsstätte bewirten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Neue Besucher sind herzlich willkommen, den Nachmittag in gemütlichem Beisammensein zu verbringen, heißt es in der Ankündigung der Begegnungsstätte.

Bei Fragen oder Informationen rund um das Angebot der Einrichtung wenden sich Interessierte an Telefon 06206/ 93 54 73 oder 06206/15 6 3 78.