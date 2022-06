Senioren sehen Filme

Lampertheim. Bei einem Filmnachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte am Dienstag, 28. Juni, 15 Uhr, präsentieren Alois Klüber und Werner Mai von der Video- und Fotogruppe neue Werke. Alle Interessierten sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Zunächst zeigt Werner Mai seinen etwa 30-minütigen Naturfilm „Im Wandel der Zeit“ über die Tier- und Pflanzenwelt, die er in der Region. Unter anderem gibt es viele seltene Orchideen und Vögel zu bestaunen. „Der durchlöcherte Dachstein“ von Alois und Angelika Klüber aus Bürstadt wurde im Sommer 2020 über die Welterbe-Region Dachstein Salzkammergut gedreht. Die Region ist reich an Kultur und unberührter Landschaft. An den Hängen des Sarsteins in Bad Goisern am Hallstatter See waren 46 Quadratmeter für 14 Tage in einer gemütlichen Berghütte ihr Zuhause. Der Film über die erkundete Region dauert rund 35 Minuten. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1