Senioren informieren

Lampertheim. Auch der Seniorenbeirat ist beim Präventionstag am Sonntag, 19. September, im Stadtpark vertreten. Das teilt Vorsitzende Ute Striebinger mit. Am einem eigenen Stand informieren die Mitglieder über die Aufgaben des Gremiums. Es werden aber auch Fragen zu verschiedenen Formen der Kriminalität und zur Sicherheit beantwortet. Außerdem können im Gespräch Möglichkeiten zum Umgang mit schwierigen Situationen erörtert werden. Denn „vielfach fühlen sich ältere Menschen unsicher, wenn sie abends auf den Straßen oder in dunklen und abgelegenen Gegenden unterwegs sind“, so Striebinger.

Wichtig sei dennoch, dass Senioren nicht auf Spaziergänge oder Kontakte verzichteten. Um sich sicherer zu fühlen, könnten ältere Menschen stattdessen einen individuellen Schutzschirm aufbauen. Welche einfachen Maßnahmen dazu nötig sind, wie diese eingeübt und leicht umgesetzt werden können, wollen die Beiratsmitglieder am Präventionstag erläutern. Als Gast dabei ist die Opferhilfeorganisation Weißer Ring. Diese informiert darüber, welche Hilfen für Menschen angeboten werden, die bereits Straftaten erlebt haben. off