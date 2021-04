Selbsttestung klappt gut

Lampertheim. Zweimal müssen sich seit dieser Woche Schüler wie Lehrer selbst auf Corona testen, ehe der Unterricht beginnen kann. Von der Lampertheimer Alfred-Delp-Schule ist zu hören, dass das gut klappt.

„Die Kinder und die meisten Eltern haben sehr gut reagiert und uns unterstützt“, berichtet Rektorin Sylvia Meier. Im Vorfeld hätten einige Eltern und Kinder aber auch ihre Ängste geschildert. Das habe die Schule aber „ganz gut abgefangen“. Einige Kinder seien vom Präsenzunterricht abgemeldet worden, weil keine Testung gewünscht wird. „Das ist aus unserer Sicht in Ordnung. Wir hoffen natürlich, dass die Fallzahlen runtergehen und die Kinder nicht zu lange zu Hause bleiben werden“, erklärt Meier.

Am Montag war eine Patin vom Deutschen Roten Kreuz vor Ort, die die Mädchen und Jungen der sechsten Klassen beim Test angeleitet hat. Schüler, die die notwendige Einverständniserklärung der Eltern nicht dabei hatten, bekamen einen Brief mit nach Hause und konnten sich am Dienstag nachtesten lassen. Wer auch dann keine Genehmigung brachte, wurde nach Hause geschickt.

„Insgesamt wünschen wir uns eine Entspannung der Situation, damit endlich auch die Klassen wiederkommen können, die nun seit Dezember ausschließlich im Distanz-unterricht sind“, sagt Meier. Derzeit kommen in Hessen nur die Schüler und Schülerinnen der ersten bis sechsten zum Wechsel- und die der Abschlussklassen zum Präsenzunterricht in die Schulen. swa

