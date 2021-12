Selbstgemachtes sofort ausverkauft

Hofheim. Gerade mal eine gute Stunde benötigten die Hofheimer Landfrauen, um in ihrem vorweihnachtlich hergerichteten Verkaufsstand am Feuerwehrgerätehaus ein „ausverkauft“ zu vermelden. Zu diesem Zeitpunkt waren die 200 großen mit selbst eingekochten Latwerge gefüllten 440ml-Gläser sowie 330 kleinere 230ml-Gläser allesamt vergriffen.

Den zuvor an zwei Tagen aufwendig zubereiteten Latwerge wollten die Landfrauen eigentlich am Howwemer Weihnachtsmarkt verkaufen, der jedoch einmal mehr der Pandemie zum Opfer fiel. Trotz des großen Zuspruchs für die Angebote der Landfrauen bildeten sich keine allzu langen Schlangen bei der nasskalten Witterung. „Das lief alles reibungslos“, so Ulrike Hofmeister-Knaup, die im separat aufgebauten Beizelt Honigbonbons gegen eine Spende offerierte, die den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zur Verfügung gestellt wird.

Susanne Volkert bediente im Verkaufsstand die Kundschaft, die neben dem begehrten Latwerge auch „Suppi“, von der Familie Back zur Verfügung gestelltes kleingeschnittenes Gemüse erwerben konnte.

Von vier Anbietern gab es noch regionales Vogelfutter, unter ihnen auch jüngere Landfrauen mit ihren Kindern, die Tüten bemalt, das Futtergemisch gerührt und abgefüllt hatten. Dabei griffen die Initiatoren der Aktion auf die Rezeptur des aufgelösten Vogelvereins zurück, dem eigentlichen Ideengeber des Hofheimer Weihnachtsmarktes. So konnten preiswert neben Streufutter schöne Futterglocken und Futtertassen erworben werden. fh

