Lampertheim. Keine Konzerte. Kein Zusammenspiel. Kein Publikum. Für viele Musiker ist der Stillstand in Zeiten der Pandemie besonders bedrückend. Der kulturelle Lockdown geht vielen Künstlern ans Gemüt. Digitale Möglichkeiten der Präsentation bieten in der Regel keinen Ersatz für gestrichene Auftritte. Doch die technische Entwicklung ist inzwischen weit fortgeschritten. Davon profitiert auch der Lampertheimer Pianist und Klavierlehrer Frank Hurrle.

Der Musiker, der als Keyboarder in der Band Funtastic Four spielt und in der Lampertheimer Musiker-Initiative (MIL) aktiv ist, erläutert, wie sehr ihm der erzwungene Verzicht aufs gemeinsame Musizieren vor Publikum zu schaffen macht. „Wenn ich mit anderen Musik mache“, so Hurrle, „dann fühle ich mich beschwingt und es geht mir anschließend besser“. Es sei wissenschaftlich erwiesen, so der 57-Jährige, dass Musik heilsam für die Psyche und somit auch für den Körper sei. Dies gelte in besonderem Maße für das Musikmachen. Als Künstler lebe man von der Bühne. Auf ihr könnten sich Persönlichkeiten ausleben und darstellen. Nicht zu vernachlässigen seien auch Resonanzerlebnisse in der Interaktion mit anderen Musikern, nicht zuletzt mit dem Publikum. Applaus beflügele. Reaktionen seien Wegweiser. Wenn all das fehle, drohe das künstlerische Potenzial zu verkümmern.

Frank Hurrle ist bereit, Ensembles und Chorgruppen in ... Frank Hurrle ist bereit, Ensembles und Chorgruppen in Lampertheim Tipps für Proben und Zusammen spiel im virtuellen Raum zu geben. Er ist erreichbar unter der E-Mail adresse frank.hurrle@bar-jazz.de

Hurrle beteiligt sich auch am Videoprojekt „Thirty Minutes for Culture“ des Lampertheimer Fachbereichs cultur communal. Doch auch hier schaut er lediglich in eine Videokamera: Am Aufnahmeort im Schwanensaal sitzen keine 150 Menschen mit offenen Ohren, sondern lediglich der Kameramann und der Tontechniker.

Dem Musiker war sehr bald klar: „Ich musste etwas für meine seelische Gesundheit tun.“ Und er hat einen Weg gefunden, um die künstlerische Durststrecke zu überwinden. Auf der frei verfügbaren Plattform Jamulus kann sich Hurrle mit anderen Musikern vernetzen. Er findet zunächst Listen mit unterschiedlichen Musikstilen vor, auf die sich andere Musiker eingetragen haben. Er schaut nach, welche Instrumentalisten sich unter einem Genre präsentieren, stellt fest, dass hier noch ein Keyboarder fehlt und loggt sich ein. Und schon ist er Mitglied einer Band, die sich aus Musikern zusammensetzt, die einander vorher nicht kannten und die ein großes Interesse teilen: endlich wieder einmal mit anderen zusammenzuspielen. Und das völlig ohne Infektionsrisiko.

Gespräch nach Noten

Über Kopfhörer hört sich Hurrle in unterschiedliche Sessions erst einmal ein, bevor er entscheidet, eine andere Formation zu suchen oder sich mit ein paar eigenen Klängen einzumischen. Manchmal werden Worte gewechselt, man stellt sich vor, bisweilen läuft das Verstehen auch über das Musizieren selbst.

Auf diese Weise hat der Pianist Bekanntschaft mit unterschiedlichen Musikern gemacht, erfreulicher Weise auch aus Holland, wo Hurrle Jazzmusik studiert hat. Deshalb klappt die Verständigung auch sprachlich. Der Reiz an diesem Format besteht nicht nur in der Wiederherstellung einer Liveatmosphäre, wenn auch ohne Publikum, sondern vor allem in der spontanen künstlerischen Aktion, die Menschen zusammenbringt, die sich bis zu diesem Zeitpunkt völlig fremd waren. Auch mit seiner Band Funtastic Four probt Hurrle auf diese Weise einmal monatlich. Der in der Schweiz lebende Sänger der Band stößt via Internetverbindung barrierefrei dazu. Selbst seine Tochter, die in Freiburg studiert, unterrichtet Hurrle inzwischen via Internet.

Für den Lampertheimer Musiker ist Jamulus damit eine Möglichkeit, die harte Zeit des kulturellen Lockdowns zu überstehen. Bei mittlerem technischen Aufwand könnten auch Chöre das Programm nutzen. Als materielle Voraussetzungen genügten ein Computer am LAN-Kabelanschluss sowie ein USB Soundinterface, an das der Kopfhörer und ein Mikrofon angeschlossenen werden. Das Programm und die Nutzung der Server sei kostenlos und stehe für mehrere Plattformen zur Verfügung.