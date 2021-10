Segnung der Gräber

Lampertheim. An die Verstorbenen zu denken, für diejenigen zu beten, die über den Tod hinaus für uns wichtig und unvergessen bleiben, gehört zum Leben dazu und spielt in der katholischen Kirche eine besondere Rolle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem siebten Jahrhundert feiert die katholische Kirche das Allerheiligenfest am 1. November und am 2. November Allerseelen. Beide Tage gehören für die Gläubigen zusammen und sind als Feste der Hoffnung und des Trostes gedacht.

Drei Andachten

Die katholischen Kirchengemeinden in Lampertheim und den Stadtteilen laden daher alle ein, die ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken wollen. Auf dem Stadtfriedhof findet Gräbersegnung am Sonntag, 31. Oktober um 14 Uhr vor der Kapelle statt. Auf dem Waldfriedhof beginnt die Andacht um 15 Uhr in der Friedhofskapelle. In Hüttenfeld findet die Andacht um 16 Uhr vor der Kapelle statt.

Alle Mitfeiernden sind eingeladen, Grablichter für ihre Gräber mitzubringen, die bei der Feier gesegnet und entzündet werden. Es gelten die jeweiligen Hygienebestimmungen, per App oder Teilnehmerliste werden die Kontaktdaten der Anwesenden erfasst. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2