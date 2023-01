Segen in der Tüte

Lampertheim. Die Katholische Kirchengemeinde St. Andreas feiert am heutigen Freitag, 6. Januar, einen Gottesdienst zum Tag der Heiligen drei Könige. Um 18 Uhr beginnt die Messe mit dem Jugendchor Ephata. Wie bereits im Vorjahr wird es diesmal nicht die gewohnten Sternsingerbesuche der Kinder in der Stadt geben. Als Hauptgrund nennt die Kirchengemeinde den Weggang zahlreicher aktiver Kinder, der in der Corona-Zeit eingesetzt habe. Immerhin gibt es in diesem Jahr einen „Segen-to-go“. Neben dem Segen, der an die Tür geklebt werden kann, befindet sich beispielsweise auch ein Flyer, auf dem ein Gebet gedruckt ist.

In diesem Jahr steht das Dreikönigssingen unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Überall leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. „Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor“, heißt es. red