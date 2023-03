Sechs Stationen, viele Lösungen

Lampertheim. Es war ein besonderes Highlight, welches man sonst nur im Technischen Hilfswerk (THW) auf Landes- oder Bundesebene kennt. Im THW-Ortsverband Lampertheim gab es einen Jugend-Bezirkswettkampf des Regionalbereiches Darmstadt zu sehen. Hier waren Teams aus Bensheim, Groß-Gerau, Pfungstadt, Rüsselsheim und Worms angereist, um bei sechs Stationen ihr Können zu zeigen.

Vielfältige Aufgaben

Im Rahmen des Gesellschaftsprojekts für das Leistungsabzeichen der THW-Jugend in Gold plante Junghelfer Leon Trapp (16 Jahre) den Wettkampf und setzte diesen um.

Beim Leistungsabzeichen können Jugendliche im THW ihr Können unter Beweis stellen und zeigen, was sie in der Ausbildung gelernt haben. Das Abzeichen gibt es in fünf verschiedenen Stufen von Orange über Bronze bis eben hin zu Gold. Für das Goldabzeichen muss neben einer praktischen und theoretischen Prüfung auch ein Gesellschaftsprojekt im Vorfeld durchgeführt werden. Zu den Aufgaben des Wettkampfes gehörte unter anderem, einen vollen Wassereimer blind durch einen Hindernisparcours mit einer Trage zu bringen, eine Person zu retten, wobei man zuvor eine Holzwand durchsägen musste und auch Lasten auf kreative Weise zu Bewegen. Die Last durfte dabei nicht mit den Händen berührt werden. Eine aus Lego gebaute Konstruktion musste per Funk beschrieben werden, außerdem musste auch ein Graben überwunden werden. In diesen Situationen konnten die Teams zeigen, welch breites Spektrum sie meistern können. Den Sieg nahm das Team aus Groß-Gerau mit nach Hause. red