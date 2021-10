Schwimmhalle erstrahlt in neuem Glanz

Viernheim. Exakt 961 Tage dauerte die Sanierung, nun hatte das Warten ein Ende: Rund 300 Bürger und zahlreiche Ehrengäste feierten am Samstag die Wiedereröffnung des Lampertheimer Hallenbads. Er sei ziemlich froh, dass er „nicht die Rutsche nehmen“ müsse, scherzte Bürgermeister Gottfried Störmer. Bei der eigentlichen Eröffnung des Bades im Jahr 1973 sei das noch anders gewesen, als sich die damals Verantwortlichen demonstrativ ins kühle Nass begeben hätten. Seitdem habe sich viel verändert, sagte Störmer, nicht jedoch der kontinuierliche Zuspruch der Bevölkerung für das Bad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um über den Fortschritt der Bauarbeiten zu informieren, hatte es während der Sanierungsphase freitags um 16 Uhr Vor-Ort-Termine gegeben. Rund 30 Mal sei die Stadt auf diese Weise mit den Bürgern ins Gespräch gekommen, sagte Marius Schmidt, Erster Stadtrat und zugleich Geschäftsführer der Biesensand Bäder GmbH.

Lüftungsrohr im Weg

Seinen ersten Arbeitstag im Bäderbetrieb hatte sich der 29-Jährige allerdings anders vorgestellt: „Meine ersten Badegäste waren Wildschweine“, verriet der Bäder-Chef. Aufregend sei das gewesen, glücklicherweise hätten die Tiere das Freibad aber schnell wieder verlassen. Eine weitere Überraschung habe es dann beim Betreten des ehemaligen Fönraums gegeben: Ein mannshohes Lüftungsrohr versperrte den Weg. Doch Schmidt und sein Team, allen voran Bademeister Patrick Görling, machten aus der Not eine Tugend und versetzten die Föne kurzerhand in den Umkleidebereich – ein Zugewinn an Komfort.

Das Bad in der Rheinstraße hat in vielerlei Hinsicht ein frisches Gesicht: An der Fassade prangt das veränderte Logo, der Eingangsbereich ist neu gestaltet. Die Duschen sind mit Sitzgelegenheiten und Handbrauseköpfen ausgestattet, alle Spinde wurden erneuert. In der Schwimmhalle soll die Luft besser und der Lärm geringer werden, außerdem ist WLAN verfügbar. Das Café, das Familie Ferjani zusätzlich zum Kiosk im Freibad betrieben hatte, fällt weg. Dafür wurde im Obergeschoss ein Multifunktionsbereich geschaffen. Dieser soll Vereinen und Privatleuten zugänglich sein, insbesondere bei Kulturveranstaltungen. Getränke- und Snackautomaten sind vorhanden. Von Mai bis September bietet die Pächterfamilie Speisen und Getränke an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen großen Fortschritt sieht Marius Schmidt in technischer Hinsicht: Die Strom- und Wärmeeffizienz erhöhe sich nun um 60 Prozent, auch dank der durchgängig eingesetzten LED-Lampen.

Dass das Bad erst am 25. Oktober den öffentlichen Badebetrieb wieder aufnehmen kann, liegt an den noch ausstehenden Restarbeiten. Aktuell beträgt die Wassertemperatur nur 19 Grad, nach dem Einbau der Wärmetauscher-Pumpe sollen es 28 Grad im Schwimmerbereich und 30 Grad im Nichtschwimmerbecken sein. In nächster Zeit würden ein Teil der Außenfassade verputzt, eine E-Ladestation fertiggestellt und E-Lastenräder angeboten. Dabei erfolgt der Anschluss an das Fahrrad-Verleihsystem von VRN-Nextbike.

Die Eintrittspreise im Hallenbad, das in guten Jahren mehr als 80 000 Badegäste zählt, bleiben unverändert: Die Einzelkarte kostet vier Euro für Erwachsene, Kinder ab zehn Jahren haben freien Eintritt. Nachlässe werden Sozialpass- und Morgencard-Inhabern eingeräumt.

Weil die Wiedereröffnung mit einem Tag der offenen Tür verbunden war, machten sich viele Besucher bei einer Führung ein Bild von den Veränderungen. Auf einer „Meile der Vereine“ vor dem Gebäude zeigten sich diejenigen, die das Freizeitbad am häufigsten nutzen werden: DLRG, SG Neptun, Tauchclub Lampertheim sowie der Förderverein der Biesensand-Bäder.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und wer sein Glück herausfordern wollte, nahm am Gewinnspiel teil. Ein solches hatte es auch schon 1973 bei der Eröffnung gegeben, wie Marius Schmidt berichtete. Die Art des Hauptgewinns hat sich allerdings geändert: Während diesmal eine Saisonkarte fürs Freibad heraussprang, erwartete den Gewinner vor knapp 40 Jahren ein schlachtreifes Schwein.