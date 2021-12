Schwimmerbecken vor der Sanierung

Lampertheim. Für die Sanierung des Schwimmerbeckens im Lampertheimer Freibad benötigen die Biedensand-Bäder einen Kredit in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Das Becken ist laut Bäderchef Marius Schmidt 50 Jahre alt und schwer sanierungsbedürftig. Die Sanierung soll in den beiden kommenden Jahren in zwei Bauabschnitten vollzogen werden. Die Stadt soll vor diesem Hintergrund eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 Prozent des Kredits – also knapp 1,7 Millionen Euro – leisten. In Aussicht stehen außerdem Fördergelder durch das hessische Sanierungsprogramm SWIM. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die städtische Bürgschaft einstimmig empfohlen. urs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1