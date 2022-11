Schwimmer zeigen Teamgeist

Lampertheim. Zwei Wochen nach dem Einladungsschwimmfest beim SV Griesheim starteten erneut sechs Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Neptun Lampertheim in Griesheim bei einem Wettkampf, der diesmal von der TuS Griesheim ausgerichtet wurde.

Durch die aktuelle Hallenbadschließung konnten sich die Lampertheimer Aktiven nicht über Schwimmtraining, sondern nur mit Athletiktraining vorbereiten. Dies bedeutete aber auch, dass die Chance für bessere Qualifikationszeiten kaum mehr gegeben waren. Entsprechend musste beim Einschwimmen auf absolute Grundlagen geachtet werden, was sich bei 15 bis 20 Aktiven pro Bahn als schwierig gestaltete.

Um dennoch positiv gestimmt in den Wettkampf zu gehen, war guter Teamgeist gefragt. Diesen hatten die Schwimmer bereits im Sommer bei ihrer Jugendfreizeit im Rahmen des Aufholprogramms des DSV in Weiskirchen im Saarland sehr gut unter Beweis gestellt. Dies zeigte sich dann auch im positiven Zuspruch und Anfeuerungen in Griesheim.

So konnte der jüngste SG-Schwimmer, Leonard Wruck (Jahrgang 2012), über seine vier gewählten Strecken jeweils eine Medaille erkämpfen. In seiner Hauptlage Brust schwamm er über 50 Meter in 49,30 Sekunden und 100 Meter in 1:48,9 Minute sowie 100 Meter Freistil in 1:34,87 Minute jeweils auf den ersten Platz. Einen dritten Rang erreichte Leonard über 50 Meter Freistil.

Im Jahrgang 2010 starteten Paula Hüskens und Meike Langer. Auch Meike schaffte es aufs Podest und schwamm über 50 Meter Brust auf den dritten Platz. Ansonsten erreichten beide über die anderen geschwommenen Disziplinen gute Top-Ten-Platzierungen.

Jayden Bololoi (Jahrgang 2007) konnte sich hochmotiviert einen kompletten Medaillensatz sichern. Über 100 Meter Lagen schwamm er sich in 1:14,95 auf den ersten Platz, über 50 Meter Brust auf Rang zwei und über 100 Meter Brust auf den dritten Platz.

Maria Mörstedt (Jahrgang 2004) konnte sich zwar auf ihren fünf Strecken tolle Podestplätze sichern, allerdings verfehlte sie mit einer Zehntel die Qualifikationszeit für die Hessischen Meisterschaften. Dies war sehr ärgerlich, wenn man bedenkt, dass kein Wassertraining möglich war. Dennoch konnte sie über die drei von ihr gewählten 50-Meter-Strecken jeweils den ersten Platz erringen: im Schmetterling in 34,40 Sekunden, Rücken in 35,12 und Freistil in 30,93. Über die 100 Meter Lagen und Rücken erschwamm sie zusätzlich jeweils den zweiten Platz.

Kira-Patricia Scholz (Jahrgang 2002) konnte sich ebenso wie Jayden Bololoi einen Medaillensatz erkämpfen. Die Goldmedaille erhielt Kira über ihre Lieblingsdisziplin 100 Meter Schmetterling in 1:32,02, Silber erreichte sie über 50 Meter Schmetterling und Bronze in doppelter Ausführung gab es über 100 und 200 Meter Freistil.

Mit diesen tollen Ergebnissen, aber leider immer noch ohne Wassertraining geht es jetzt für vier Schwimmer zu den Hessischen Meisterschaften. red