Schwimmer wieder im Wettkampfmodus

Lampertheim. Endlich war es wieder soweit: Die SG Neptun Lampertheim startete am Olympiastützpunkt in Heidelberg beim Nikar-Cup 2022. Nach einer sehr langen Wartezeit konnte das erste Mal wieder Wettkampfluft – natürlich mit Maske – geschnuppert und damit hoffentlich wieder eine Zeit mit regelmäßiger Wettkampfbeteiligung begonnen werden.

Im Vordergrund stand die Leistungsfeststellung der Lampertheimer Teilnehmer, da die Wettkampfsituation doch immer eine besondere Herausforderung ist.

Aus dem Schwimmprogramm (200 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling und Freistil, 100 Meter Rücken und Brust sowie 200 Meter Schmetterling und Freistil) der angebotenen Strecken hatte sich jeder drei bis vier Starts ausgesucht. Damit konnten alle mit großer Vorfreude und Spaß antreten.

Julie Brenner und Jayden Bololoi (beide Jahrgang 2007) konnten ihre Langbahnzeiten gleich beim ersten Wettkampf neu setzen. Ihre Zeiten konnten Julie über 100 Meter Rücken auf 1:20,29 Minuten, 200 Meter Freistil auf 2:41,96 Minuten und Jayden über 200 Meter Lagen auf 3:02,43 Minuten, 50 Meter Freistil auf 31,15 Sekunden sowie 100 Meter Brust auf 1:30,58 Minuten verbessern.

Saisonplanung kann beginnen

Die älteren SG-Schwimmerinnen konnten auch bis auf die Zehntel an ihre Bestleistungen herankommen, allerdings dieses Mal noch nicht knacken. So setzten Hannah Mörstedt (2004) über 100 Meter Rücken in 1:21,20 Minuten, Maria Mörstedt (2004) über 50 Meter Schmetterling in 35,46 Sekunden, Annika Staatsmann (2003) über 200 Meter Lagen in 3:01,53 Minuten und Kira-Patricia Scholz (2002) über 200 Meter Freistil in 2:58,51 ihr Achtungszeichen. Mit diesen tollen Ergebnissen können die Trainerinnen Uschi Bischer und Christel Mörstedt jetzt weiter in die Saisonplanung gehen. red