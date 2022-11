Schwimmer schlagen sich achtbar

Lampertheim. Für die Schwimmer der SG Neptun Lampertheim stand ein echtes Saisonhighlight auf dem Programm: die Hessischen Kurzbahnmeisterschaften. Normalerweise richten die teilnehmenden Sportler ihr Training zielgerichtet darauf aus, doch die Athleten der SG Neptun konnten sich aufgrund der entstandenen Wasserpause durch das immer noch nicht wieder geöffnete Hallenbad nicht optimal vorbereiten. Seit der letzten Septemberwoche war kein Wassertraining mehr möglich. Des Weiteren fehlte vor allem das Wendentraining, welches auf der Kurzbahn über Zehntel oder auch nur Hundertstel entscheidet und in den letzten Trainingszeiten im Freibad nur sehr begrenzt durchgeführt werden konnte. Die notgedrungene Änderung von Wassereinheiten in Athletikeinheiten konnte zwar die Fitness und Körperstabilität der Sportler stärken, aber das entscheidende Element – das Wasser – fehlte.

Der zwischenzeitliche Besuch eines Wettkampfes konnte zwar positive Eindrücke und Ergebnisse hinterlassen, allerdings zeigten sich hier bereits die fehlenden Trainingsstunden im Wasser, so zum Beispiel beim Wassergefühl in der Zug- und Druckphase wie auch bei der Wasserlage oder der Wendegeschwindigkeit.

So machten sich die vier qualifizierten Lampertheimer Schwimmer und Schwimmerin sowie ihre beiden Trainerinnen mit gemischten Gefühlen auf den Weg nach Stadtallendorf zu den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften.

Jayden Bololoi (Jahrgang 2007), Henrike Stöckinger (Jahrgang 2006) und Annika Staatsmann (Jahrgang 2003) starteten über 50 Meter Brust. Jayden erreichte in 36,06 Sekunden Platz neun, Henrike konnte in 39,61 Sekunden Rang elf erschwimmen und Annika in der Juniorinnenwertung in 41,45 Sekunden den sechsten Platz erkämpfen. Hannah Mörstedt (Jahrgang 2004) startete über 50 Meter Rücken und erreichte bei den Juniorinnen in einem wimpernschlagengen Rennen in 34,62 Sekunden einen absolut unerwarteten und daher um so überraschenderen dritten Platz bei den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften.

Genau diese Ergebnisse bestätigen die gute und konstante Arbeit der Trainerinnen Uschi Bischer und Christel Mörstedt und zeigen wieder, dass auch kleine Vereine wie die SG Neptun Lampertheim zu tollen Leistungen fähig sind.

In diesem Sinne wünscht die SG sich jetzt nichts sehnlicher als die Eröffnung des Lampertheimer Hallenbades, um endlich das Wassertraining wieder aufnehmen zu können und die zum dritten Mal verschobenen Kreismeisterschaften durchzuführen. red