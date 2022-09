Schwimmer feiern Geburtstag

Lampertheim. Die Vereinsmitglieder der SG Neptun Lampertheim konnten auf stolze 40 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken und feierten diesen runden Geburtstag gebührend mit weiteren Gästen im Vereinsheim des Tauchclubs. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen konnte die Erste Vorsitzende Heike Grosse die große Gästeschar bei einem Sektempfang im Freigelände begrüßen.

Neben dem Ersten Stadtrat und Chef der Biedensandbäder Marius Schmidt und der Spargelkönigin Stella Svenja I. waren auch Vertreter des HSV Süd, der Kreisvereine Viernheim, Bensheim und Heppenheim sowie der befreundeten DLRG Lampertheim der Einladung der SG Neptun gefolgt. Heike Grosse brachte den Anwesenden die Entstehung und das Wachsen des Vereins näher. 1982 erfolgte die Fusion des Schwimmverein Lampertheim mit dem Lampertheimer Schwimmclub. Sechs Vereinsmitglieder sind bereits vorher und bis heute dem Verein treu geblieben: Arthur Finn, Frank Ruppert, Carsten Hahl, Claudia Uebach, Svenja Sabo und Heike Grosse.

Seit dieser Zeit hat sich aber auch allerhand verändert: Die Protokolle wurden damals mit Schreibmaschine geschrieben, die Urkunden teilweise per Hand ausgefüllt und für die Mitgliedereinzüge mussten Überweisungsträger händisch ausgefüllt werden. Aber auch schwimmerisch hat sich seit damals vieles getan: Hat man früher noch „normale“ Badebekleidung getragen, geht heute der Trend zu Carbonbadehosen und -badeanzüge, die Rückenwende wurde zur Saltowende und auch die Startposition ist heute eine andere als früher.

Nach diesem Blick in die Vergangenheit richtete Marius Schmidt seine Grußworte an die SG Neptun. Als Chef der Biedensandbäder sieht er es in seiner Verpflichtung und als dringende Notwendigkeit, Wasserfläche für Schwimmkurse aber auch für Schulen, Vereine und deren Wettkämpfe zur Verfügung zu stellen. Dass bei Reparaturen und Revisionen nicht immer alles glatt läuft, hat sich in der Vergangenheit mehrfach gezeigt. Und dass dadurch Unmut entsteht, kann er nur zu gut verstehen, da insbesondere die Wettkampferfolge der Vereine auch ein Aushängeschild der Stadt sind. Deshalb wird Marius Schmidt auch zukünftig alles daransetzen, dass das Hallenbad, trotz widriger Energieprognosen, offen bleibt.

Danach überbrachte der Erste Vorsitzende des HSV Süd, Richard Thürauf, Grußworte des Bezirks und lobte den Verein für sein großes Engagement. Im Anschluss daran leitete Heike Grosse dazu über, die langjährigen Vereinsmitglieder zu ehren. Der Zweite Vorsitzende Stephan Zanlonghi überreichte gemeinsam mit der Spargelkönigin den anwesenden Jubilaren eine Urkunde, ein Präsent sowie einen Jubiläumstaler aus Schokolade. Für zehn Jahre wurden Uschi Bischer, Natascha Bischer, Charlize Bololoi, Alejna Durna, Maximilian Röhrborn, Fin Weidner, Tarja Weissensee und Katharina Zanlonghi geehrt. Für 20 Jahre im Verein bekamen Vera Montag, Katja Krämer und Benjamin Blasinger eine Auszeichnung. Für 30 Jahre im Verein wurde Jens Klingler geehrt.

Nach Beendigung des offiziellen Teils wurde das reichhaltige Büffet eröffnet. Darüber hinaus sorgten ein Gästebuch, eine Fotoecke sowie ein Basteltisch für die Kleinsten für Kurzweil. Zum guten Schluss der Veranstaltung folgte noch eine Bilderpräsentation von „damals bis heute“, worin sich viele der anwesenden Vereinsmitglieder wiederfinden konnten. Am Ende war es eine rundum gelungene Veranstaltung, in einem festlich geschmückten, blau-weißen Rahmen, was den vielen fleißigen Helfern zu verdanken ist. red