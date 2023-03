Schwimmen, aber sicher

Lampertheim. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens 355 Menschen ertrunken. Das sind 56 Todesfälle mehr als im Jahr 2021, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ende Februar bekanntgab. „Gerade die Kinder und Jugendlichen bereiten uns Sorgen, wenn wir an den kommenden Sommer denken“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Eine von der DLRG in Auftrag gegebene Befragung durch das Umfrageinstitut forsa zeigte kürzlich, dass sich die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, seit 2017 von zehn auf 20 Prozent verdoppelt hat. Die DLRG-Präsidentin forderte deshalb erneut: „Wie Jungen und Mädchen Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, so müssen sie auch schwimmen lernen. Wir müssen dahin kommen, dass jedes Kind am Ende der Grundschule sicher schwimmen kann.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige Schwimmkurse angeboten werden konnten, hat der DLRG Landesverband Hessen beschlossen, das Projekt „Unsere Kinder – sichere Schwimmer in Hessen“ bis auf weiteres zu verlängern.

Der Fokus liegt auf der deutlichen Erhöhung der abgenommenen Abzeichen des Deutschen Jugendschwimmabzeichens Bronze („Freischwimmer“). „Sichere Schwimmer“ sind nach der Definition aller schwimmsporttreibenden Verbände Kinder und Jugendliche, die dieses bronzene Schwimmabzeichen absolviert haben. Das „Seepferdchen“ genügt diesen Anforderungen nicht: Es kann als ein Abschluss der Schwimmkurse bezeichnet werden, um die Motivation der Kinder für das weitere Schwimmtraining zu wecken und ist somit eine vorbereitende Qualifikation im Schwimmen.

Mehr zum Thema Notfälle DLRG: Bundesweit mindestens 355 Badetote im Jahr 2022 Mehr erfahren Baden-Württemberg Zahl der Badetoten im Südwesten auf 28 gesunken Mehr erfahren

Die DLRG Lampertheim hat aufgrund der alarmierenden Zahlen die Anzahl der Schwimmplätze für den Erwerb des Deutschen Schwimmabzeichen Bronze in ihrer Schwimmschule erhöht. Am 7. Februar starteten 36 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis elf Jahren in das Schwimmprojekt. Bis zu den Sommerferien wollen alle 36 Kinder das begehrte Abzeichen in der Hand halten, um so gut in die Bade- und Feriensaison 2023 starten zu können. Für die Ausbildung der drei Bronze-Schwimmgruppen stehen sechs Trainer regelmäßig am Beckenrand, um alle Disziplinen (Kopfsprung, 15 Minuten Dauerschwimmen in Bauch- und Rückenlage und Tauchen) mit den Kindern zu üben und zu festigen.

Das Projekt „Unsere Kinder – sichere Schwimmer in Hessen“ wird von der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen und dem DLRG Landesverband Hessen finanziert, alle Teilnehmer dieses Projektes werden durch gezieltes Training bis zur Prüfung und Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichens Bronze ausgebildet. Ausbildung, Pass und Stoffabzeichen sind in der Förderung enthalten und somit für die Teilnehmer kostenlos.

„Bedanken möchten wir uns bei den Biedensand Bädern, die uns jeden Montag und Dienstag für die Ausbildung die Bahnen und das Nichtschwimmerbecken zu Verfügung stellen, so dass wir unsere Schwimmausbildung im Tiefwasser und parallel im Nichtschwimmerbecken durchführen können“, schreibt die DLRG Lampertheim in einer Pressemitteilung und unterstreicht dabei: „Gerade in Zeiten von Bäder- und Wasserflächenmangel für die Schwimmausbildung sind wir dankbar, dass wir unser Training in dieser Form ausführen dürfen, um so allen Schwimmschulkindern ein optimales Training und Ausbildung anbieten zu können.“

Zudem suchen die Lampertheimer für ihre Abteilung „Schwimmschule“ Unterstützung . Wer Interesse hat, kann sich unter der Mail- Adresse schwimmschule@lampertheim.dlrg.de melden. red