Schwimmabzeichen: Mit Disziplin und Spaß zum Ziel

Lampertheim. Die Bambini der Schwimmgemeinschaft Neptun Lampertheim hatten nun wieder die Möglichkeit, sich ihre erworbenen Schwimmfähigkeiten mit dem Ablegen der deutschen Jugendschwimmabzeichen (Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold) bescheinigen zu lassen. Motiviert waren die wasserbegeisterten Kinder dabei und erreichten ihre individuellen Ziele, so dass am Ende 26 Abzeichen stolz in Empfang genommen worden sind. Ausschlaggebend für diese tollen Leistungen war neben der Motivation auch das regelmäßige Schwimmtraining, was derzeit noch im Freibad der Biedensand Bäder stattfindet. Bei den Bambini werden die Grundformen der Schwimmarten Rücken, Brust und Kraul erlernt, wobei natürlich auch der Spaß am und im Wasser nicht zu kurz kommt: Springen, Toben, Tauchen sind bei den Kindern besonders beliebt. Nach Eröffnung des Hallenbads besteht die Möglichkeit für weitere schwimmbegeisterte Kinder, an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens um die 15 Meter am Stück zurückgelegt werden können. Interessierte können sich bereits per Mail an miriam@sgnl.de auf eine Warteliste setzen lassen. red (Bild: SG Neptun Lampertheim )

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1