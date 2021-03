Lampertheim. Am Montag, 8. März, ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf der Spange K 3 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Motorradfahrerin aus Frankenthal schwer verletzt wurde. Diese fuhr zunächst in Richtung Lampertheim. Die im Gegenverkehr herannahende Unfallverursacherin, eine 31-jährige Autofahrerin aus Lampertheim, wollte nach links zu einem Reitstall abbiegen und übersah hierbei das Motorrad. Die Motorradfahrerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden. pol