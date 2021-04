Nachdem die große Koalition zwischen SPD und CDU vom Tisch ist, befinden sich die Grünen in der komfortablen Lage, sich den Partner für eine parlamentarische Mehrheit aussuchen zu können. Aktuell stehen die Zeichen auf Schwarz-Grün, obwohl eine Koalition mit der SPD rein rechnerisch eine stabilere Mehrheit gesichert hätte: zwei Stimmen gegenüber nur einer Stimme im Plus. Sollte es also tatsächlich zu einem Bündnis mit CDU und Grünen kommen, hätten die Koalitionäre zwei Optionen, um sich im parlamentarischen Diskurs durchzusetzen: entweder die FDP als Mehrheitsbeschaffer hinzugewinnen oder sich gut mit der SPD als größter Fraktion zu stellen.

Sollte die FDP außen vor bleiben und kein Jamaika-Bündnis zustande kommen, würde das die Rolle der SPD aufwerten. Und erst in einem solchen Szenario würde möglich, was alle Fraktionsvertreter nahezu geschlossen zu Protokoll geben: keine Fronten bilden zu wollen, sondern eine sach- und themenbezogene Arbeit zu bevorzugen. Es sind Vorstellungen, wie sie vor allem CDU-Fraktionschef Alexander Scholl präferiert, der viel auf seinen kurzen Draht zur Verwaltung setzt und im Kommunalwahlkampf nicht durch scharfe Attacken auf seine politischen Kontrahenten aufgefallen ist. Allerdings ist auch Scholl erfahren genug, um eine komfortable Mehrheit nicht zu verachten. Werden sich CDU und Grüne geeinigt haben, dürfte die FDP natürlicher Adressat für eine Regierungsbildung sein.

Dann würde sich die SPD freilich in der undankbaren Rolle wiederfinden, als stärkste Fraktion in die Opposition verbannt zu werden. Und dann würde sich am Parlamentsvorsitz zeigen, ob CDU und Grünen wirklich an einer einvernehmlichen Zusammenarbeit gelegen ist. Diesen Posten der stärksten Fraktion abzuerkennen, wäre jedenfalls alles andere als ein Friedensangebot.