Schwalbennest-Vorschulkinder reisen durch die Zeit

Lampertheim. 14 Vorschulkinder der inklusiven Kita Schwalbennest besuchten das Lampertheimer Heimatmuseum. Margit Karb, die Museumsleiterin, begleitete die kleinen Gäste mit großer Leidenschaft und tollen Geschichten auf ihrer Zeitreise durch viele Jahrhunderte im alten Lampertheim: Wie sahen die Spielsachen aus, mit denen die Kinder damals spielten? In welchen Klassenzimmern lernten sie? Welche Kleidung trugen die Menschen? Und was ist ein Backhaus? In der Fundsammlung des Museums gab es sogar das ein oder andere Anschauungsstück, was die kleinen neugierigen Hände anfassen und ausprobieren durften. So macht Geschichte erleben besonders viel Spaß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Überraschung kam am Ende ihres Besuchs. Schmied Sven wartete auf die Gäste am glühenden Feuer in der Schmiedewerkstatt. Dort stellte er den Kindern seine Arbeit vor und schmiedete für sie ein Herz aus Eisen. Das durften sie als Glücksbringer mit nach Hause nehmen, um sie an den spannenden Museumstag zu erinnern. „Seitdem hoffen wir, dass dies nicht der letzte Erlebnisausflug mit unseren diesjährigen Vorschulkindern war“, erklärte Sabine Graupner, Leiterin der inklusiven Kita Schwalbennest. „Die aktuellen Corona-Regelungen sind eine große Herausforderung für uns, wenn wir solche Vorschulausflüge organisieren. Aber wir möchten uns diesen gerne stellen. Denn jeder noch so kleine Ausflug, raus aus den gewohnten Kindergartenwänden, bedeutet für die Kinder eine große Möglichkeit zur Entwicklung. Und das Heimatmuseum war ein echtes Highlight“, blickte sie auf den gelungenen Ausflug. red (Bilder: Lebenshilfe Lampertheim und Ried)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2