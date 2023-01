Schuhgeschäft schließt bald

Lampertheim. Mit dem Schuhhaus Hörmann verliert der Einzelhandel in der Kernstadt zu Beginn des Jahres ein weiteres Traditionsgeschäft. „Meine Frau und ich gehen in den Ruhestand und geben daher unseren Handel in Lampertheim auf“, teilte Geschäftsführer Herbert Bissdorf auf Anfrage mit. „Wir gehen nicht gerne, aber die Zeit dafür ist gekommen“, fügte der 66 Jahre alte Händler hinzu. Gemeinsam mit seiner Frau Christiane und drei Mitarbeiterinnen betreibt der aus Hirschhorn stammende Bissdorf den Laden an der Ecke Kaiserstraße/ Wilhelmstraße seit 2008.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel des Ehepaars ist es, das Geschäft Ende Januar zu schließen, wie Christiane Bissdorf auf Anfrage sagte. „Wir hoffen, dass wir bis dahin alle Schuhe verkauft haben“, fügte sie hinzu. Am Freitag, 6. Januar, startet der Räumungsverkauf. Einen Nachfolger für das Geschäft gibt es den Angaben zufolge nicht. Damit entsteht zunächst eine weitere Lücke im Lampertheimer Einzelhandel. Außerdem steht Kunden künftig nur noch ein Schuhgeschäft in der Innenstadt zur Verfügung. wol

Das Schuhhaus Hörmann schließt Ende des Monats. © Berno Nix