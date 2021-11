Schützenteams warten auf Sieg

Mannheim. Am letzten Wettkampftag der Kreisklasse Bergstraße konnten die Luftgewehrschützen der SG Hüttenfeld nach einem enttäuschenden Mannschaftsergebnis im vorherigen Wettkampf ihre Leistung wieder steigern. Doch obwohl das Team um Mannschaftsführer Cornelius Schürer dieses Mal mit 1446 Ringen diesmal ein ordentliches Ergebnis erzielte, mussten die Hüttenfelder sich gegen die Mannschaft des SV Unter-Absteinach geschlagen geben, die an diesem Tag mit 1459 Ringen ihr bisher bestes Saisonergebnis schoss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beste Schützin der Begegnung wurde Katharina Wallisch, die für Hüttenfeld 382 Ringe erzielte. Cor-nelius Schürer steuerte 366 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei und blieb damit deutlich unter seinem Leistungsvermögen. Auch Jugendschützin Trinity Eckhardt hat mit 358 Ringen noch reichlich Potenzial. Einen Einbruch erlitt Walter Ziegler, der seinen Wettkampf mit 340 Ringen beendete und damit elf Ringe weniger erzielte als Ersatzschütze Helmut Günther. Ebenfalls als Ersatzschützen nahmen Timea Schneider und Zoe Rendl, beide schießen in der Schülerinnenklasse und daher nur 20 Schuss, teil. Timea Schneider erzielte 176 Ringe und Zoe Rendl beendete ihr Wettkampfdebüt mit 123 Ringen. Für Unter-Abtsteinach wurde Thorsten Schmitt mit 379 Ringen bester Schütze vor Florian Bittermann mit 366 Ringen. Komplettiert wurde das Team von Volker Arnold und Lucas Hofmann mit jeweils 357 Ringen. Trotz der Niederlage waren Hüttenfelds Schützen erleichtert, dass auch bei optimaler Mannschaftsaufstellung in diesem Wettkampf kein Sieg herausgesprungen wäre. Allerdings ist den Grün-Weißen auch bewusst, dass sie sich in den kommenden Wettkämpfen beweisen müssen, um vom Tabellenende der Kreisklasse wegzukommen.

Auch die Luftpistolenschützen der SGH mussten gegen den SV Rohrbach erneut eine Niederlage einstecken. In diesem Wettkampf musste sich der auf der Setzliste für das Match auf Position eins stehende Daniel Wallisch mit 353 Ringen seinem Gegner Axel Brunner mit 362 Ringen geschlagen geben. Auf Platz zwei schoss Helmut Günther, der mit seiner Tagesleistung sehr unzufrieden war: Mit nur 337 Ringen unterlag er Dominik Marquardt, der 20 Ringe mehr traf. Mannschaftsführer Freddy Ehret schoss 348 Ringe und besiegte seinen Gegner Gerd Trautmann ganz knapp mit einem Ring Vorsprung. Auch Christian Lais holte mit 350:338 Ringen gegen Timo Bode einen Einzelpunkt für die Hüttenfelder. Mit 1388:1404 Ringen ging der Mannschaftspunkt und damit der Sieg letztlich an das Team aus Rohrbach. Hüttenfelds Ersatzschütze Walter Dörr traf 334 Ringe. Ebenfalls als Ersatzschütze schoss Jugendschütze Timon Schneider beachtliche 176 Ringe im 20 Schussprogramm.

Gestern traten Hüttenfelds Luftgewehrschützen gegen das Team der PSG Zwingenberg an. Das Pistolenteam trifft am 30. November auf die Mannschaft des SV Beerfurth.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die beiden kommenden Sonntage war auf dem Schießstand der Hüttenfelder Schützen das 21. Nikolausschießen unter 2G-Regelung geplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Pandemiegeschehens haben sich die Verantwortlichen nun doch kurzfristig entschieden, kein Risiko einzugehen. Daher muss das Nikolausschießen zum Schutz der Gäste und auch der Aktiven zum großen Bedauern der Hüttenfelder Schützen erneut abgesagt werden. War das im vergangenen Jahr noch vorhersehbar und daher die Umsetzung noch nicht in Teilen realisiert, müssen Hüttenfelds Schützen in den nächsten Wochen einige schokoladige Nikoläuse verwerten, die in diesem Jahr bereits für die Veranstaltung bereitstanden. Ihr Optimismus richtet sich nun auf die für 2022 bereits geplanten öffentlichen Veranstaltungen.