Schützen nehmen ihr Training wieder auf

Hüttenfeld. Nach Monaten des Einzeltrainings und einer zeitweiligen Corona-Zwangspause kehrt auf dem Schießstand der SG Hüttenfeld langsam wieder Leben ein. In den vergangenen Monaten konnten Hüttenfelds Schützen maximal einzeln unter der Aufsicht von Übungsleiter Helmut Günther auf der Schießanlage im Sportpark „Am Hegwald“ trainieren. .

Nach Aufhebung der „Bundesnotbremse“ Ende Mai war vor allem bei den jungen Schützen die Freude so groß, dass sie sich leistungsstark zurückmeldeten. Timon Schneider, der einzige jugendliche Luftpistolenschütze, erzielte mit 150 von 200 Ringen eine persönliche Bestleistung. Mit dem Luftgewehr erreichte Lyon Maier in der Schülerklasse starke 176 Ringe. Eine Spitzenleistung zeigte auch Timea Schneider, die am Ende ihrer Trainingsrunde stolze 183 Ringe angezeigt bekam.

Nach längerer Pause stieg auch Trinity Eckhardt wieder ins Training ein. Als Jugendschützin schießt sie das 40-Schuss-Programm der Erwachsenen, in dem sie am Ende mit 364 von 400 Ringen ein ansehnliches Ergebnis aufweisen konnte. Nach 85 Ringen in der ersten Serie konnte sie ihre Leistung auf 93 in der zweiten, 95 in der dritten und 91 in der letzten Serie steigern. Auch Gintautas Guntulis, der in der Juniorenklasse schießt, erzielte mit 329 Ringen eines seiner besten Ergebnisse.

Die starken Leistungen der jungen Sportschützen kamen allerdings nicht von ungefähr. Da die ganze Zeit nur Einzeltraining mit einem Trainer zugelassen war, konnte die Schützenjugend ein sehr intensives Training genießen und ihre Technik weiter verbessern.

Während des eingeschränkten Betriebs waren die Hüttenfelder Schützen allerdings nicht nur sportlich tätig: So wurden die Ablagemöglichkeiten auf dem Schießstand erweitert. Im Rahmen einer Aktion vom Katastrophenschutz des Kreises Bergstraße erhielt die Abteilung ein Hygienepaket, das einen zusätzlichen Desinfektionsmittelspender und Flächendesinfektion für den Schießstand beinhaltete. Zudem wurde die manuelle Erfassung der Schützen um QR-Codes für die Luca- und die Corona-App ergänzt.

Der wohl größte Vorteil für die Schützen ist allerdings die Erweiterung der elektronischen Schießanlage um den Messrahmen des SCATT-Systems, das die Verfolgung des Zielwegs zu Analysezwecken ermöglicht, so dass der Schütze von nun an sein Ergebnis schießen kann, während der Trainer den Bewegungsablauf vom Beginn der Zielerfassung bis nach der Schussabgabe verfolgen und analysieren kann.

Lichtschießanlage kommt

In Kürze erwarten die Hüttenfelder Schützen für ihren Schießstand zusätzlich eine Lichtschießanlage, die es auch Kindern vor Vollendung des zwölften Lebensjahrs ermöglicht, den Schießsport auszuüben und damit die Chance zur Teilnahme an Meisterschaften im Lichtschießen eröffnet.

Mit der Integration dieser neuen Anlage in das bestehende System kann bei der Übertragung der Scheiben und Treffer ins Sportheim zusätzlich zu den elf Luftdruckständen der Lichtschießstand als Stand zwölf angezeigt werden. Außerdem ist die Anlage mobil einsetzbar.

Nachdem 2021 sowohl die Bezirksmeisterschaften des Bezirks Starkenburg als auch die Hessische Landesmeisterschaft entfallen, sind die zur Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück erzielten Ergebnisse über den Bezirk und den Landesverband direkt an den Deutschen Schützenbund zu melden.

Gute Chancen hat hier Timea Schneider, deren Ergebnis über dem Qualifikationslimit von vor zwei Jahren, den letzten vor Corona durchgeführten Deutschen Meisterschaften, liegt. Anfang Juli wird sich zeigen, ob am ersten Septemberwochenende ein Schützenausflug nach München geplant werden kann.

Abteilungsleiter Helmut Günther hofft, dass auch die erwachsenen Schützen wieder mehr Motivation und den Weg zum Schießstand finden. So könnte sich vor der dreiwöchigen Sommerpause zu Beginn der hessischen Ferienzeit auch wieder ein regulärer Trainingsbetrieb etablieren. gün