Schützen erlegen bei Jagd weniger Wild als in den Vorjahren

Hüttenfeld/Viernheim. Hüttenfeld/Viernheim. Nicht obwohl, sondern gerade weil weniger Wildtiere geschossen wurden als in den Jahren zuvor, ist Forstamtsleiter Ralf Schepp mit der Jagd am Wochenende „ganz zufrieden“. Eine Fläche von rund 1000 Hektar wurde am Samstag im Wald zwischen Lampertheim und Viernheim bejagt. 83 Wildtiere wurden dabei erlegt (27 Mal Rehwild, 56 Mal Schwarzwild). 2020 waren es 100, im Jahr 2019 131 Tiere.

„Das ist die siebte Bewegungsjagd, die wir hier durchführen“, erklärte Schepp danach im Gespräch mit dieser Redaktion. Aus seiner Sicht mit Erfolg, denn die Population an Wildschweinen und Rehen sei in dem Gebiet offenbar kleiner geworden.

Dafür spreche nicht nur die geringere Zahl an geschossenen Tieren. „Wir haben bei der Jagd auch keine Riesenrotten angetroffen“, erklärt der Forstamtsleiter, „sondern nur etwa vier bis sechs Wildschweine auf einmal“. In früheren Jahren seien das dagegen schon mal 30 bis 40 Schwarzkittel gewesen.

Das Dezimieren des Bestands ist - laut Schepp - aus drei Gründen nötig. Erstens, weil es in der Vergangenheit wiederholt zu schweren Wildunfällen auf der L 3111 zwischen Hüttenfeld und Viernheim gekommen war. Zweitens, weil vor allem Rehe gerne die Blätter, Knospen und Zweige von jungen Bäume fressen, was jungen Kulturen schade und die Aufforstung des geschädigten Waldes erschwere. Und drittens steige bei einer zu großen Wildschweinpopulation die Gefahr, dass sich die Schweinepest ausbreitet.

Dagegen halten Tierschützer aus der Region Drückjagden, wie die Bewegungsjagden auch genannt werden, „im 21. Jahrhundert für völlig überholt“. Am Samstag waren deshalb Vertreter von Viernheim vegan, Mannheim Animal Save, der Bürgerinitiative Pro Fuchs Rhein-Neckar und Vegan in Bensheim am Kreisel vor dem Viernheimer Anglersee zusammengekommen, um während der Jagd eine Mahnwache abzuhalten - Corona-bedingt mit Maske und Abstand. 30 Teilnehmer seien es insgesamt gewesen, erklärte Initiatorin Susann Lammer auf Anfrage.

Mit Hupen und erhobenen Daumen hätten etliche Autofahrer und Passanten ihre Unterstützung für den Protest der Tierschützer bekundet, berichtete sie zudem in einer Mitteilung. „Dies zeigt deutlich, dass ein Umdenken in der Gesellschaft geschieht und die Bevölkerung den Eingriff in unser Ökosystem kritisch hinterfragt“, so die Gründerin von Viernheim vegan. Allerdings habe es auch „vereinzelt Kopfschütteln“ für die Aktion gegeben.

Keine riskanten Aktionen

Störungen von Jagdgegnern oder riskanten Aktionen habe es nicht gegeben, erklärte unterdessen auch Forstamtsleiter Schepp und lobte gleichzeitig die gute Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt, Polizei und Forstbehörde. Insgesamt beteiligten sich an der Bewegungsjagd rund 100 Schützen, unterstützt von Treibern, Hundeführern und Menschen, die das Wildbret versorgten.

Im kommenden Jahr soll auf jeden Fall noch einmal eine Jagd zwischen Hüttenfeld und Viernheim stattfinden. Danach wolle man neu entscheiden, so der Forstamtsleiter. Fiele die Zahl der erlegten Tiere nämlich unter eine Schwelle von etwa 50 Tieren, sei die Relation von Nutzen und Aufwand nicht mehr gegeben.