Schützen beweisen Treffsicherheit

Hüttenfeld. Zum zweiten Wettkampf der Bergsträßer Frühjahrsrunde der Luftdruckschützen traten insgesamt 47 Teilnehmer auf dem Schießstand in Rittenweier an. Besonders auffällig war, dass gerade bei den Luftgewehrschützen überdurchschnittlich viele Jugendliche die Möglichkeit nutzten, um unter wettkampfähnlichen Bedingungen ihr Können zu beweisen.

Wie es für die Frühjahrsrunde üblich ist, mussten alle Teilnehmer vor dem Wettkampf ein Los ziehen, um damit ihre Mannschaftszugehörigkeit für den Wettkampftag festzulegen. Ab 18 Uhr starteten Luftgewehr- und Luftpistolenschützen aller Altersklassen. Am Ende beeindruckten alle Teams mit Mannschaftsergebnissen über 1900 Ringen, was im Durchschnitt mehr als 380 Ringen entspricht. Diese starken Ergebnisse wurden allerdings durch die vielen Auflageschützen begünstigt, die üblicherweise fast alle über 390 Ringe erreichen.

Ansprechende Leistungen

So konnte Team Gelb mit drei Auflageschützen und den starken Ergebnissen der frei schießenden Schützen an diesem Abend als Sieger vom Stand gehen. Für Team Schwarz reichte es am Ende nur für Platz zwei, obwohl man bei den Luftgewehrschützen mit 389 Ringen von Jugendschützin Anna Beck und erstaunlichen 399 Ringen von Harold Trautmann bei den Luftgewehrauflageschützen jeweils das beste Ergebnis in diesen Kategorien für sich verbuchen konnte. Mit in der Wertung des Teams waren Auflageschütze Christian Schulz mit 397 Ringen, Klaus Eidenmüller mit 371 Ringen und Luftpistolenschütze Thorben Reinig mit 361 Ringen. Nicht gewertet wurden die Ergebnisse von Desiree Nickert (340 Ringe), den beiden Schülerinnen mit 20-Schussprogramm Annie Schweikert (172 Ringe) und Ana Behrendt (169 Ringe) sowie Markus Winterstein, der mit der Luftpistole aufgelegt 328 Ringe erzielte. Ebenso fielen Luftpistolenschützin Kristin Staier (298 Ringe) und Karolis Salna (266 Ringe) aus der Wertung. Mit sehr guten 1917 Ringen blieb das Team Schwarz letztlich 21 Ringe unter dem Ergebnis der besten Mannschaft des Abends.

Team Gelb erzielte mit 383 Ringen von Tanja Marquardt, 396 und zweimal 393 Ringen von den Auflageschützen Richard Hertel, Hans Hildenbeutel und Hermann Schulz sowie 373 Ringen von Gerd Eidenmüller das weitaus beste Resultat des Abends. Außerhalb der Wertung im Team gelb blieben Heike Marquardt-Becker (367 Ringe), Schülerin Lilli Vögele (172 Ringe) sowie die Luftpistolenschützen Daniel Wallisch (339 Ringe) und Armin Becker (313 Ringe). Mit nur drei Ringen Abstand im Mannschaftsergebnis platzierte das Team Grün sich mit 1914 Ringen auf Platz drei. Beste Wertungsschützen wurden freistehend Anabell Dörsam mit 388 Ringen vor Richard Hertel mit 385 Ringen.

Auflageschütze Günter Kropf erzielte 382 Ringe. Cornelius Schürer mit 365 Ringen und Timea Schneider mit 361 Ringen komplettierten das Teamergebnis. Damit blieben die Pistolenschützen Michael Manns (327 Ringe) und Joachim Kitik (304 Ringe) ebenso wie die Schülerin Viktorija Behrendt außerhalb der Wertung. Platz vier belegte mit 1911 Ringen, also wieder nur drei Ringen Abstand zum Vorgänger, das Team Rot. In die Wertung gingen hier die Ergebnisse von Tomas Carrasco-Torres, der 382 Ringe erzielte, sowie die der zwei Auflageschützen Stefanie Hertel und Walter Müller mit jeweils 394 Ringen ein. Komplettiert wurde das Mannschaftsergebnis von den Freihandschützin Irene Wegener mit 372 Ringen und Hans-Dieter Beck mit 369 Ringen. Außerhalb der Wertung blieben damit Juniorin Trinity Eckhardt (360 Ringe), Jugendschütze Lyon Mayer (354 Ringe), Auflageschütze Manfred Kral (346 Ringe) und Luftpistolenschütze Sven Staier (308 Ringe).

Für Team Blau reichte es diesmal somit nur für Platz fünf, wobei das Team mit 1908 Ringen nur drei Ringe hinter Platz vier lag. Zur Auswertung wurden von Patrick Hertel 378 Ringe eingereicht. Die Auflageschützen Stefan Hiemer und Franz Klemm steuerten 397 und 395 Ringe bei und mit jeweils 369 Ringen ergänzten Johanna Hertel und Sandro Bienwald das Ergebnis. Damit blieben die 367 Ringe des Luftpistolenauflageschützen Hans-Günter Holzschuh sowie die Ergebnisse der Pistolenschützen Helmut Günther (353 Ringe) und Timon Schneider (133 Ringe) außerhalb der Wertung. Ebenso erging es Schülerin Nele Mayer, die mit dem Luftgewehr 140 Ringe erzielte.

Viele Nachwuchsschützen dabei

Nachdem die Ergebnisse von Cornelius Schürer zusammengestellt worden waren, konnte Helmut Günther, Initiator und Leiter der Frühjahrsrunde, die Platzierungen bekanntgeben und bedankte sich bei den Teilnehmern für den großen Zuspruch und dass so viel den Weg nach Rittenweier auf sich genommen haben. Besonders freute sich der langjährige Sportschütze und Jugendtrainer darüber, dass immer mehr Nachwuchsschützen an der Frühjahrsrunde teilnehmen. Speziell bei den Luftgewehrschützen waren fast 50 Prozent Jugendschützen, womit ein Ziel der Frühjahrsrunde, nämlich den Nachwuchsschützen die Chance zu geben, fremde Schießstände kennenzulernen und Wettkampferfahrung zu sammeln, voll erreicht wird. Genauso erfreulich war für die Organisatoren auch, dass mit Tomas Carrasco-Torres sogar ein Schütze vom SV Rai-Breitenbach ganz im Osten des Schützenbezirks Starkenburg gekommen war. Trotz ähnlicher langer Anreise nahmen Gerd und Klaus Eidenmüller vom SV Beerfurth sowie Bezirkssportleiter Sandro Bienwald teil.

Weiter geht die Frühjahrsrunde am 5. Mai auf dem Schießstand in Trösel. Von dort ist bekannt, dass sich das Küchenteam ein vielfältiges Angebot hat einfallen lassen, so dass neben dem sportlichen Wettkampf auch das gesellige Zusammensein gepflegt werden kann.