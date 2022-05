Schüler-Musical im Schwanensaal

Lampertheim. Jugendliche präsentieren die Premiere des Schüler-Musicals „Trau dich!“ am Freitag, 13. Mai, im Schwanensaal. Wie die städtische Initiative cultur communal, mitteilte, haben die jungen Darsteller aus Lampertheim und Umgebung das Stück unter der Regie von Yannick Toth während der vergangenen Monate mit viel Spielfreude und Engagement einstudiert.

Zuvor geplante Vorstellungen mussten wegen der Coronapandemie mehrfach verschoben werden. Yannick Toth, der als Regisseur und musikalischer Leiter fungiert, steht seit Jahren am Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen und am Hessischen Staatstheater Wiesbaden selbst auf der Bühne. Das Musical beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. red

