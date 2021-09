Schüler lernen schwimmen

Lampertheim. In der ersten Oktoberhälfte will der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Marius Schmidt, das sanierte Hallenbad eröffnen. Bis dahin hält er seine Bäder-Sprechstunde jeden Freitag, 16 Uhr, an Ort und Stelle ab. Das Freibad bleibt bis Ende dieses Monats geöffnet, das beheizte Schwimmerbecken darüber hinaus. Laut Schmidt sollen Grundschüler über ein Schwimmfix-Programm schwimmen lernen können. Gelten die derzeitigen Pandemie-Vorschriften auch noch im Oktober, sind für den Hallenbadbesuch eine vorherige Anmeldung und die Beachtung der 3G-Regeln erforderlich. Die neue Lüftung sorge für eine optimale Luftumwälzung und senke damit das Risiko einer Virusinfektion, so Schmidt. urs

