Schüler bekommen Platz

Lampertheim. Das Lessing-Gymnasium und die Alfred-Delp-Schule brauchen mehr Platz. Seit Jahren steigen die Zahlen der Schüler an den beiden Schulen an. Zusätzliche Raumkapazitäten für die beiden Einrichtungen hat der Kreis Bergstraße als Schulträger nun mit zwei Interimsgebäuden in Modulbauweise geschaffen.

Diese hat der Kreis nach eigenen Angaben für rund zwei Millionen Euro erworben. Die Interimsgebäude wurden vor den Sommerferien auf dem zukünftigen Biedensand-Campus aufgestellt: ein zweistöckiges Gebäude mit etwa 500 Quadratmetern Fläche und Platz für sechs Schulklassen für das Lessing-Gymnasium und ein eingeschossiger Modulbau mit rund 300 Quadratmetern Fläche für vier weitere Klassen von der Alfred-Delp-Schule.

„Die beiden Interimsgebäude bilden den Auftakt für unser Großprojekt Biedensand-Campus“, hebt Landrat Christian Engelhardt hervor. red