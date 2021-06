Schritt zurück zur Normalität

Lampertheim. Nur die Durchreiche von der Küche zum Außenbereich aufmachen, damit war es nicht getan. „Bevor wir das Tor zum Garten des Naturfreundehauses öffnen und Gäste einladen konnten, wurden von uns im Vorfeld zwei Arbeitseinsätze durchgeführt. Und das bei der Hitze!“, erklärt die Vereinsvorsitzende Petra Below. Jetzt ist die Lampertheimer Ortsgruppe des Touristenvereins wieder dienstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr da, um die Besucher zu verköstigen.

„Es wurde im Naturfreundehaus geputzt, das Außengelände auf Vordermann gebracht, die Bestuhlung und Tische aufgestellt und der Grillplatz hergerichtet“, so Below. Bei all den Aktionen mussten die aktuellen Corona-Maßnahmen beachtet werden. „Außerdem muss auch die Abstandsregelung unter den Gästen eingehalten werden“, betont die Vorsitzende. Die Öffnungszeiten mit allem Drum und Dran zu stemmen, sei nicht immer ganz einfach. Der 135-köpfige Verein bestehe aus vielen älteren Mitgliedern, gibt Below zu bedenken.

Während der Corona-Pandemie sei die Vereinskasse zusammengeschrumpft, denn nicht nur die Einnahmen fehlten, die Fixkosten gingen weiter und belasteten die Kasse. Nun hoffen die Vereinsmitglieder, dass es aufwärts geht und der Verein wieder Geld verdienen kann. „Wir wurden oft gefragt, wann wir wohl wieder aufmachen dürfen“, sagt Below, und prompt treffen immer mehr Hungrige und Durstige auf dem Anwesen, Sandtorfer Weg 141, ein. Fast alle Ausflügler kommen mit dem Fahrrad. Sie haben sich die Lampertheimer Touristengruppe als Ziel gesetzt. Beim Betreten des Gastronomiebereiches grüßen die Besucher mit „Schönes neues Jahr“ oder „Schöne Ostern“. Die Grüße sind natürlich Schabernack.

„Die Leute konnten seit November nicht hierher kommen, die Veranstaltungen sind an uns unverrichteter Dinge vorbeigezogen“, bedauert Below. Sie erinnert an das sonst heiß begehrte Osternestsuchen für Kinder an Karfreitag. Zahlreiche Vereinsmitglieder steckten schon in dem flauschigen Hasenkostüm. Selbst die stellvertretende Vorsitzende Susanne Moser. „Momentan hängen wir noch in der Luft, wir machen derzeit keine Ausflüge“, berichtet die Vorsitzende.

„Wir sind erst einmal glücklich, dass die Naturfreunde wieder einladen“, bekräftigen die Freundinnen Doris Erhardt und Brigitte Scholz. Sie schwärmen: „Hier unter dem großen Kastanienbaum ist unser Stammplatz. Es ist eine gemütliche, schattige Sitzecke in dem idyllischen Garten.“ Auch eine Fahrradgruppe macht Station. „Wir sind die Bibliser Wanderfahrer und kamen schon vor Corona oftmals hier vorbei“, erläutert Siegfried Dotzauer. Nach der Rast, verbunden mit einer Stärkung, radeln die Männer in ihre Heimatgemeinde zurück. „Wir kommen schon über 30 Jahre zu den Lampertheimer Naturfreunden“, verrät Ursula Liesenhoff aus Mannheim. Damit die Gäste schlemmen können, war das Vorbereitungsduo Hildegard Maischein und Doris Schiwek fleißig. Der Kuchen musste bei Schmitts Backhaus bestellt und abgeholt werden. Obendrein standen sie stundenlang in der Küche. Saisongemäß gehen vor allem der Rhabarberkuchen und die Erdbeerbiskuitrolle über die Vereinstheke.