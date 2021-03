Lampertheim. Aufmerksame Naturfreunde können vielerorts beobachten, dass die Vögel dabei sind, ihre Reviere zu begutachten und abzugrenzen, einen Partner zu finden und Nester zu bauen. Deshalb ist es wichtig, die gesetzliche Schonzeit, die vom 1. März bis zum 30. September gilt, bei Pflegearbeiten und dem Rückschnitt von Sträuchern und Hecken zu beachten. Daran appellieren die Mitglieder der Lampertheimer Ortsgruppe des Naturschutzbundes.

AdUnit urban-intext1

Klaus Feldhinkel, zweiter Vorsitzender des Nabu Lampertheim, hat im Garten emsig hin- und herfliegende Krähen bemerkt: „Mit Zweigen im Schnabel fliegen die Rabenvögel in die große Fichte. Darum schlussfolgere ich, dass sie dabei sind, ein Nest zu bauen.“ Außerdem ist ihm das Balzverhalten der Täuberiche nicht entgangen. Das Gegurre, das in der Fachsprache Balzgesang heißt, habe er schon vor Tagen registriert.

Optimaler Unterschlupf

„Derzeit sind nur noch vorsichtige Form- und Pflegeschnitte erlaubt, die den Zuwachs des Jahres entfernen“, erklärt der Nabu-Landesvorsitzender Gerhard Eppler. Bei allen Pflegemaßnahmen müsse Rücksicht auf die gefiederten Freunde genommen werden, denn ein brütender Vogel darf nicht gestört werden. Epplers Appell an Gartenbesitzer und Gartenbauunternehmen: „Pflegeschnitte generell nicht in der Hauptbrutzeit der Vögel von März bis Juni durchführen. Da in diesem Zeitraum Gebüsche einen optimalen Unterschlupf für Vögel, Säugetiere und Amphibien bieten. Die Tiere ziehen dort ihren Nachwuchs groß, finden darin gute Verstecke und ziehen sich im frischen Grün auch mal zum Schlafen zurück.“

Gerade wenn erste warme Sonnenstrahlen zum Frühjahrsputz im Garten einladen, rät der Nabu, aufgeschichtete Reisighaufen aus abgesägtem Holz und Ästen liegenzulassen. „In den Asthaufen haben Vögel mit dem Nestbau begonnen oder Igel und andere Säugetiere einen Unterschlupf gefunden“, so Eppler. Überhaupt sei es tierfreundlich, im Garten kleine wilde Ecken einzurichten, um Tiere anzulocken. Auch lohne es sich noch, Nistkästen und Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse, Hummeln und Ohrwürmer aufzuhängen. Ein naturnah gestalteter Garten sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt. roi