Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lebensbedingungen Schon wieder zu trocken in Lampertheim

Die vergangenen Dürrejahre sorgen für neue Prioritäten in der Stadt. Klimamanager will Katalog mit Vorschlägen vorlegen. Stadtverwaltung will Wetterextreme stärker in den Blick nehmen und die Bürger einbinden