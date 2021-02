  Schon über 600 Anrufe beim Lampertheimer Seniorentelefon

Lampertheim. 600 Anrufe in sechs Wochen. Das ist die bisherige Bilanz des Seniorentelefons, das die Stadt Lampertheim am 18. Januar freigeschaltet hat. Unter der Durchwahlnummer 06206/9 35-1 40 können sich Senioren zum Thema Corona-Schutzimpfung informieren. Bisher galt das Angebot den über 80-Jährigen, da sie zu der Personengruppe mit höchster Priorität gehören.

Seit Anfang dieser Woche können sich auch Personen der zweiten Gruppe (hohe Priorität) für eine Impfung registrieren lassen. Dazu zählen die über 70-Jährigen. Auch sie können sich jetzt beim Seniorentelefon helfen lassen, wenn sie einen Impftermin ausmachen möchten.

Viele Senioren haben Fragen zur Impfung im Impfzentrum Bergstraße. © Rittelmann

Wann bin ich mit der Impfung dran? Wie läuft das ab? Was muss ich mitbringen? Wie komme ich ins Impfzentrum nach Bensheim? Das waren in den vergangenen Wochen die häufigsten Fragen, die die drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung am Seniorentelefon beantworten mussten.

Wie Stephanie Rapp, bei der Stadtverwaltung für die Seniorenarbeit zuständig, im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet, seien die meisten Anrufer froh und dankbar, dass ihnen hier vor Ort ihre Fragen beantwortet werden. Bei der konkreten Terminvereinbarung über die Hotline 116 117, eine Telefonnummer der Landesregierung (0611/ 505 92 888) oder im Internet unter impfterminservice.hessen. de können die Mitarbeiterinnen allerdings nicht helfen. Sie vermitteln Senioren, die damit Probleme haben, aber gerne an die Mitglieder des Lampertheimer Seniorenbeirats und an Ehrenamtliche der Seniorenbegegnungsstätte, die dann bei der Terminvereinbarung helfen.

„Die Leute finden es schön, dass sich jemand kümmert. Manche rufen inzwischen regelmäßig an, um zu hören, ob sich für sie etwas Neues in Sachen Impfung ergeben hat“, erzählt Rapp. Oft ändern sich die Gegebenheiten und Vorschriften oder erfahren die Mitarbeiterinnen durch Recherche und Anrufe bei übergeordneten Hotlines Dinge, die bisher noch nicht bekannt waren.

Von Lampertheimern, die bereits in Bensheim geimpft wurden, habe sie viel Positives bezüglich der Organisation dort gehört. Manche Senioren würden aber auch sagen, dass ihnen der Weg dorthin zu aufwendig sei und sie abwarten wollten, bis ihr Hausarzt sie impfen könne.

Unbefriedigend sei die Situation momentan noch für die Senioren, die zwar impfberechtigt, aber zugleich pflegebedürftig sind und zu Hause versorgt werden. Sie konnten, wenn sie nicht mehr mobil sind, ihren Bedarf an einer häuslichen Impfung per Post an die Landesregierung zurückmelden. Allerdings gebe es noch keine Information, wie da das weitere Vorgehen sei, sagt Rapp. Zwar hat der Landrat in Aussicht gestellt, dass diese Personen von den mobilen Teams des Impfzentrums zu Hause besucht werden, sobald der Kreis die Adressen vom Land erhalten habe. „Aber konkrete Infos, wann und wie das passiert, haben wir nicht und können wir somit auch nicht weitergeben“, bedauert Rapp.

Seniorentelefon der Stadt: 06206/ 9 35 - 1 40