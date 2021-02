  Schon jetzt herrscht in vielen Kitas nahezu Regelbetrieb

In den Kindertagesstätten gelten die bisherigen Pandemie-Einschränkungen (feste Gruppen und Erzieherinnen) auch nach dem 22. Februar weiterhin. „Faktisch sind wir längst schon wieder beim Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“, sagt Marius Schmidt, als Erster Stadtrat für die Kinderbetreuung zuständig. Die Stadt habe die Eltern jetzt noch einmal gebeten, ihre Kinder in der kommenden Woche möglichst noch nicht wieder in die Betreuungseinrichtungen zu bringen. Für die Zeit vom 15. bis 19. Februar müssen sie noch einmal den dringenden Bedarf nachweisen. Wie genau die Betreuung ab dem 22. Februar in den kommunalen Kitas gestaltet wird, wird die Verwaltung in der kommenden Woche klären und mitteilen.

Um weiterhin alle Beteiligten möglichst gut vor einer Infektion zu schützen, rüstet die Stadt auf. „Wir haben vom Kreis Mittel erhalten und schaffen davon weitere FFP2- und OP-Masken sowie CO2-Messgeräte an. Für Räume, die sich nicht gut lüften lassen, werden wir Luftfiltergeräte bestellen“, so Schmidt weiter. Erzieherinnen und Lehrer können sich künftig wöchentlich beim Hausarzt oder im Testcenter auf das Coronavirus testen lassen, bisher war das alle zwei Wochen möglich. Die Kosten tragen die Krankenkassen. swa