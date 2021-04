Lampertheim. 1860 Menschen wurden in etwas mehr als einer Woche im ehemaligen Schiller-Café auf Covid-19 getestet. „Wir sind wirklich überwältigt, wie gut unser Angebot angenommen wird“, freut sich Apothekerin Sibylle Fath, die zusammen mit Kollegin Jutta von Amende das Lampertheimer Corona-Testzentrum seit 27. März betreibt.

„Täglich sind die Termine ausgebucht“, berichtet Fath im Gespräch mit dieser Redaktion. Selbst über die Feiertage war der Andrang groß. „Ostersonntag kamen zwischen 125 und 130 Leute und auch an Karsamstag war viel los.“

Tage im Voraus ausgebucht

Die Besucher seien froh über die Testmöglichkeit, die ihnen einfach mehr Sicherheit gebe. Etwa vor Verwandtenbesuchen. Dass die sogenannten Bürger-Tests kostenlos sind, stehe für die Lampertheimer gar nicht so im Vordergrund, meint die Pharmazeutin. Wichtig sei vor allem, dass „man das Angebot niedrigschwellig wahrnehmen kann“.

Vielen Spargelstädtern ist es - laut Fath - zudem wichtig, dass die Tests von medizinischem Fachpersonal vorgenommen werden. „Dennoch verkaufen wir auch viele Selbst-Tests in unseren Apotheken.“ Rein zahlenmäßig hielten sich diese und die Überprüfungen auf den Sars-Erreger im Schiller-Café in etwa die Waage. Ein weiteres Argument für den Besuch im Zentrum sei das am Ende ausgestellte Zertifikat, welches das Testergebnis bescheinigt. Das bräuchten etliche Lampertheimer wohl auch für berufliche Zwecke.

Spontan nur mit Wartezeit

Weil das Testzentrum inzwischen schon zwei bis drei Tage im Voraus ausgebucht ist, haben Jutta von Amende und Sibylle Fath noch einen zweiten Eingang am Schiller-Café für Testwillige, die spontan vorbeikommen, eingerichtet. „Die müssen lediglich etwas Zeit zum Warten mitbringen“, erklärt Fath.

Unter den 1860 Testergebnissen habe es bis Dienstagabend sechs positive gegeben. „Die müssen dann aber nochmals mit einem PCR-Test bestätigt werden“, macht die Lampertheimer Apothekerin deutlich. Denn letzterer gilt bislang als das zuverlässigste Verfahren, um einen Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 abzuklären.

Weil der Ansturm so groß ist, und es neben den Online-Anmeldungen auch 60 bis 70 Anrufer täglich gebe, versucht Sibylle Fath noch eigens einen Mitarbeiter fürs Telefonieren abzustellen. Schließlich gebe es auch Menschen, die nicht so internetaffin seien. Und die, so die Pharmazeutin, sollten auf jeden Fall auch die Chance auf einen Termin im Lampertheimer Testzentrum haben.