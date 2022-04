Scholl zufrieden mit Arbeit der Koalition

Hofheim. Zur Jahreshauptversammlung fanden sich die Mitglieder der Hofheimer Christdemokraten im Bürgerhaus ein. „Auch vor uns hat der Coronasturm nicht halt gemacht“, blickte der erste Vorsitzende Bernhard Hossner in seinem Jahresbericht auf viele Ausfälle von Traditionsveranstaltungen zurück. Für das laufende Jahr brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, sämtliche Veranstaltungen wie gewohnt realisieren zu können. Hossner verwies auf den CDU-Spiegel, der zweimal jährlich erscheint und die Hofheimer über die Arbeit der Christdemokraten informiert.

Personell gut aufgestellt

Viel Lob gab es von Hossner für einen „zielführend agierenden Ortsvorsteher Alexander Scholl und dessen Team“, das mit fünf Sitzen im Ortsbeirat eine außerordentlich kontinuierliche Arbeit leiste. „Alles richtig gemacht“, so Hossners Fazit zur Personalsituation mit Franz Korb als Stadtverordnetenvorsteher und Alexander Scholl als Vorsitzendem der CDU-Fraktion in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung. Gleichzeitig versprach Hossner, gemeinsam auch weiterhin für den Stadtteil Hofheim das Beste zu geben und sachliche Kommunalpolitik zu gestalten. Franz Korb griff die Steilvorlage auf und dankte den Hofheimer Christdemokraten und Christdemokratinnen für die gute Zusammenarbeit.

Keine Veränderungen ergaben die Vorstandsneuwahlen an der Spitze des Ortsverbands. Hossner wurde als erster Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie der zweite Vorsitzende Thorsten Volkert. Den Kreis der Beisitzer bilden Bernhard Appelt, Werner Stöckel, Werner Feustel, Alexander Rank, Jürgen Blumhofer, Julia Hinz und Hans Schmitz.

In seiner Funktion als Fraktionschef verwies Scholl mit Blick auf Lampertheim auf die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen in der Koalition. „Wir haben unsere neue Rolle angenommen, unsere Art Kommunalpolitik trägt Früchte und beschleunigt Entscheidungen“ sagte Scholl, bevor er als Ortsvorsteher den Schwerpunkt auf Hofheim legte. Das gute Kommunalwahlergebnis nimmt Scholl als Motivation, um mit dem gleichen Engagement weiterzumachen. Viele Themen konnten bereits weitergeführt und umgesetzt werden, darunter die Außenanlage am Bürgerhaus, die Übersichtlichkeit der Kreuzung Heinrichstraße/Falltorstraße oder eine Verbesserung der Spiel- und Bolzplatzsituation.

Abgeschlossen ist die Impulsbefragung zur Alten Schule, nach dem Tausch mit dem Kreis müsse die weitere Planung vorangetrieben werden. Aktuell werde die Ausschreibung für den Bahnhofsvorplatz vorbereitet. Die Arbeit der Hofheimer CDU bezeichnete Scholl als zielorientiert und versprach, nicht locker zu lassen und die Hofheimer Themen voranzutreiben. fh