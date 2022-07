Früh übt sich, wer später einmal der Haupt-Act auf der Bühne beim Lichterfest im Stadtpark sein möchte. So könnte man das Programm des Parkfests der Lampertheimer Musikschule verstehen, das dem Lichterfest am Samstagabend vorausging. Denn schließlich standen hier auch schon die ganz Jungen, die erste musikalische Erfahrungen überhaupt sammeln, vor Publikum und konnten erahnen, was es heißt,

...