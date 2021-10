Schnitzeljagd als Höhepunkt

Lampertheim. In der ersten Ferienwoche nahmen 25 Mädchen und Jungen der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil Viernheim an der Schillerschule am Ferienprogramm teil.

Durch das wechselhafte Wetter, fand das Programm größtenteils in den Räumlichkeiten der Schülerbetreuung statt, in denen gesägt, gemalt und dekoriert wurde. So entstanden im Laufe der Woche verschiedenste Kunstwerke aus Holz, Blättern und anderen Naturmaterialien. Zwischendurch ging es einen Vormittag lang in die Sendanhalle, wo die Kinder unter anderem an Tauen und auf Schwebebalken ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen konnten.

An einem Tag stand auf dem Ferienprogramm ein Ausflug auf den Spielplatz „Seilgarten“ im Lampertheimer Stadtwald an. © Schillerschule

Corona-bedingt waren keine großen Ausflüge möglich, sodass die Gruppe am Donnerstag, dem ersten trockenen Tag der Woche, einen Ausflug in den Lampertheimer Stadtwald machte. Neben, für die Kinder teilweise noch unbekannten Spielplätzen, stand der Ausflug ganz im Zeichen einer Schnitzeljagd. In zwei Gruppen aufgeteilt, brachten die jüngeren Kinder die eineinhalb Kilometer lange Strecke in zügigem Tempo hinter sich, während die Kinder der höheren Stufen fast die doppelte Strecke zurücklegen mussten, um am Ende mit einem kleinen Set Klemmbausteine belohnt zu werden.

Am letzten Tag wurde die Zeit genutzt, angefangene Projekte zu beenden und das schöne Wetter auf dem Schulhof zu genießen. red

