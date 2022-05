Schneider mit Luftpistole Jahrgangsbester

Hüttenfeld. Beim Jahrgangsschießen in Frankfurt konnten Nachwuchsschützinnen und -schützen erstmals seit der langen Corona-Zwangspause wieder an einem großen Wettkampf teilnehmen. Auch die Schützenjugend der SG Hüttenfeld (SGH) folgte der Einladung des Hessischen Schützenbunds. Mit vier Teilnehmern gingen die Grün-Weißen bei dem Jahrgangsschießen für Schützinnen und Schützen der Schüler- und Jugendklasse an den Start.

Bereits am frühen Morgen startete Timon Schneider in der Schülerklasse des Jahrgangs 2009 mit der Luftpistole. Für den Schüler war das eine überwältigende Erfahrung, da der Schießstand im Landesleistungszentrum in Frankfurt über 50 Stände verfügt. Dahinter bewegen sich Zuschauer und Betreuer. So verwunderte es nicht, dass er beim Probeschießen seine Nervosität kaum kontrollieren konnte und mit der ungewohnten Wettkampfsituation überfordert war. Mit Beginn des Wettkampfs nach 15 Minuten Vorbereitungs- und Probezeit konnte Schneider seine Aufregung überwinden und sich auf den Wettkampf einlassen – mit Erfolg: Nach der ersten Serie, die er mit 75 Ringen beendete, folgte eine noch bessere Serie mit 86 Ringen. Am Ende zeigte die elektronische Treffererfassung für ihn 161 Ringe an – eines seiner bisher besten Ergebnisse. Mit deutlichem Abstand auf den zweiten Platz konnte Timon Schneider sich so den Sieg in seiner Klasse sichern.

Rendl überwindet Nervosität

Am frühen Nachmittag traten die Luftgewehrschützen an. In der Schülerinnenklasse 2009 startete Zoe Rendl, in der Schülerklasse 2008 Lyon Mayer und in der weiblichen Jugend 2007 Timea Schneider. Da sie bereits Wettkampferfahrung gesammelt hatte, unterstützte Schneider Trainer Helmut Günther dabei, den beiden jüngeren die Nervosität zu nehmen. Bei Zoe Rendl wirkte die Hilfe recht schnell, sie zeigte mit Einzelserien von 82 und 84 Ringen eine stabile Leistung und kam mit ihren 166 Ringen auf Platz acht in der stark besetzten Gruppe.

Lyon Mayer machte die Wettkampfsituation allerdings zu schaffen, und so hatte er in beiden Serien einen extrem schwachen Schuss. In der ersten Serie traf er mit einer Eins nur 78 Ringe. In der zweiten Serie hatte er mit den ersten fünf Schüssen bereits 47 von 50 möglichen Ringen, als er dann unkonzentriert eine Drei schoss. Trotzdem beendete er die zweite Serie am Ende noch mit 84 Ringen. Mit 162 Ringen erreichte er den undankbaren vierten Platz bei den Schülern 2008. Timea Schneider, die als Jugendschützin das 40-Schussprogramm absolvieren musste, wurde von einem schmerzenden Fuß in ihrer Konzentration so gestört, dass sie mit Serien zu 86, 82, 87 und 79 Ringen weit unter ihrem Leistungsvermögen blieb und nur auf Platz elf bei der weiblichen Jugend 2007 landete. Letztlich war das Jahrgangsschießen eine gute Vorbereitung auf die anstehende Hessenmeisterschaft, die ab dem 11. Juni im Landesleistungszentrum ausgetragen wird. gün

