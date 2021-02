Lampertheim. Das Namensschild ist ausgewechselt. Die Begrüßung durch die Mitarbeiter war herzlich. Die Kommunikation mit dem Bürgermeister funktioniert. Kein Grund also für Marius Schmidt, mit seinem neuen Arbeitsplatz im Stadthaus zu fremdeln. Im Telefongespräch äußert sich ein selbstbewusster und zielstrebiger Erster Stadtrat, der seit Montag am Schreibtisch seines Vorgängers Jens Klingler sitzt.

Schmidt wird als Dezernent für den Fachbereich 50 „Frühkindliche Bildung“, den Fachbereich 40 „Bildung, Kultur und Ehrenamt“ sowie für die Stabsstelle „Soziales“ und die Biedensand-Bäder zuständig sein. Dabei wird deutlich: Die mit „frühkindlicher Bildung“ apostrophierte Kinderbetreuung ist als eigener Fachbereich aufgewertet worden. Er soll in einen Eigenbetrieb überführt werden. Ein Wirtschaftsprüfer soll mit den nötigen Schritten beauftragt werden. Im städtischen Haushalt sind hierfür 30 000 Euro vorgesehen.

Schmidt lässt sich hierbei von seiner Auffassung leiten, Betreuungseinrichtungen seien „Talentschmieden für junge Menschen“. Die Volkshochschule, die zu seinem zweiten Fachbereich gehört, sieht er vor diesem Hintergrund auch als Fort- und Weiterbildungsstätte, die sich künftig enger am tatsächlichen unternehmerischen Bedarf orientieren soll. An der konfessionellen Trägerschaft von Kindertagesstätten will Schmidt festhalten, auch wenn dies die Stadt in Zukunft stärker fordern werde, da sich die Kirchen weiter aus der finanziellen Verantwortung ziehen. Aber ethische Werte sollten nach seiner Auffassung von Kindesbeinen an vermittelt werden.

Mit den Biedensand-Bädern hat Schmidt zudem eine Gesellschaft übernommen, in der nicht alles rund lief, wie etwa Vertreter von CDU und FDP bemängeln. Mehrere Sanierungsetappen und intransparente Vorgänge rund um eine Strandbar haben das Vertrauen in den früheren Geschäftsführer Jens Klingler erodieren lassen. Der neue Bäderchef hält zunächst am 15. März als Termin für die Wiedereröffnung des Hallenbads fest – vorbehaltlich der Corona-bedingten Verfügungen. Dass im Bad die Trockenbau- und Malerarbeiten begonnen hätten, sei ein gutes Zeichen: „Wir bewegen uns auf der Zielgeraden.“

Der Besuch von Wildschweinen, die am Wochenende vor dem Hochwasser aufs Freibadgelände flüchteten, soll nicht das letzte Wort sein. Schmidt hofft, die Freibadsaison so früh wie möglich eröffnen zu können, um gegenüber den Besucherausfällen im Corona-Jahr 2020 wieder Boden gut machen zu können. Die Sanierung des Schwimmerbeckens hat er für das kommende Jahr auf die Agenda gesetzt.

Sein politisches Interesse hat der 29-Jährige nicht an der Garderobe zum neuen Büro abgegeben. Er ist und bleibt Spitzenkandidat der SPD für die bevorstehenden Kommunalwahlen. In der Zwischenzeit soll Parteifreundin Christiane Krotz den Fraktionsvorsitz im Stadtparlament führen. Den Führungsanspruch seiner Partei will Schmidt durch konkrete Maßnahmen innerhalb der Verwaltung unterfüttern. Diesbezüglich sieht er auf seinem neuen Posten „tolle Möglichkeiten“.

Städtische Gesellschaften

Unterdessen kommen die übrigen städtischen Gesellschaften, die zuvor im Dezernat des Ersten Stadtrats angesiedelt waren, in andere Hände. So wird die Verantwortung der Stadtentwicklungsgesellschaft SEL für eine Zwischenzeit dem Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Timo Jordan, zugewiesen. Dieser beaufsichtigt auch die Beteiligungsgesellschaft BGL als Holding der Gesellschaften. Doch Bürgermeister Gottfried Störmer hat gegenüber dem Magistrat eine Prüfung des gesamten Gesellschaftskonstrukts vorgeschlagen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, ob das vor 20 Jahren begründete Modell noch zukunftsfähig ist oder einer grundlegenden Neuausrichtung bedarf.

Vor allem seien Reibungsverluste zwischen Verwaltungshandeln und Gesellschaften auszuräumen, wie Störmer etwa an den Geschäftsgebieten von Bauamt und SEL aufzeigt. Diese sollten sinnvollerweise enger miteinander verzahnt werden. Eine Möglichkeit könnte sein, sie unter eine gemeinsame Leitung zu stellen.

Handlungsbedarf sieht der für die FDP im Stadtparlament arbeitende Wirtschaftsingenieur Gernot Diehlmann hier vor allem bei der Gesellschaft Verkehr und Tourismus. Die Konzessionen mit dem Bibliser Busunternehmen Müller laufen aus. Eine Verlängerung um zwei Jahre steht ebenso zur Disposition wie die Abgabe des Öffentlichen Nahverkehrs an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Mit der Einführung eines Projektmanagements könnten Schnittstellen zwischen Verwaltungseinheiten beseitigt und damit zentrale Projekte wie die Umgestaltung der Innenstadt beschleunigt werden, sagt Diehlmann im Gespräch mit dieser Redaktion. Möglicherweise ließen sich damit auch personelle Engpässe wie derzeit im Bauamt (wir berichteten) besser überbrücken. Fraglich sei auch die Zukunft des steuerlichen Querverbunds innerhalb der Beteiligungsgesellschaft BGL. In den Bädern sieht Diehlmann auch für die Zukunft eine „Riesenbaustelle“.