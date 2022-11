Schmidt folgt auf Häußler

Lampertheim/Rosengarten. Zu Veränderungen kommt es derzeit in den politischen Gremien. Das teilt die Verwaltung mit. Uwe Häußler (SPD) gibt nach seiner Wahl in den Magistrat sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung auf. Da der nächste noch nicht berufene Bewerber auf der Liste der Sozialdemokraten, Harald Eppler, auf die Übernahme des Sitzes verzichtet, folgt nun Simone Schmidt ins Lampertheimer Stadtparlament nach.

Bislang war Uwe Häußler ebenfalls Mitglied der Bürgerkammer Rosengarten. Dort allerdings wird es – laut Mitteilung – keinen Nachrücker für ihn geben. Der Grund: Die Wahlvorschlagsliste der Bürgerkammer Rosengarten sei ausgeschöpft, heißt es in dem Schreiben aus dem Stadthaus. off