Schlitten soll für Freude sorgen

Lampertheim. Eng zusammenrücken ist in Zeiten einer Pandemie nicht angeraten. Doch zusammenhalten und gemeinsam etwas Gutes tun, das ist auch während schwerer Zeiten möglich. Der Lions Club Lampertheim hat sich die Entscheidung zur Absage des Adventsmarktes nicht leichtgetan. Das erklärte Lions Präsident Frank Nowak bei einer Pressekonferenz auf dem Gemüsehof von Stefan Böttcher. Hier in den weitläufigen Hallen auf dem Boxheimer Hof haben fleißige Helfer einen antiken Pony-Schlitten aufgearbeitet. Er soll als Anlaufpunkt für das zum dritten Mal durchgeführte Adventsgewinnspiel der Lions dienen.

Der Gewinnspielschlitten steht am 27. November und 11. Dezember ... Der Gewinnspielschlitten steht am 27. November und 11. Dezember von 9 bis 16.30 Uhr bei Edeka. Am 4. und 18. Dezember können die Besucher ihr Glück auf dem Wochenmarkt von 9 bis 13 Uhr ver suchen.

Der liebevoll restaurierte Schlitten steht erstmals am Samstag, 27. November von 9 bis 16.30 Uhr vor dem Edeka Markt. Das Gewinnspiel lockt mit anspruchsvollen Preisen. Fünf Euro kostet ein Los. Wer Glück hat, der kann so den Hauptgewinn – ein Reisegutschein in Höhe von 1200 Euro – mit nach Hause nehmen. „Wir haben über 30 hochwertige Preise, die im Wert ab 25 Euro beginnen“, erzählte Frank Nowak. Aber auch ein kräftiger Zuschuss in Höhe von 1000 Euro für ein E-Bike sind als Gutscheine in der Lostrommel. Zudem darf man 500 Euro für Elektrogeräte ausgeben. „Damit unterstützen wir verschiedene Objekte in der Region“, erklärten die Vorstandsmitglieder. Ob Vogelpark, Kita, Baumhoroskop oder Tafel – bei den „Löwen“ finden Vereine und Organisationen immer ein offenes Ohr. Besonders im 50. Jubiläumsjahr des Lions Club bedauern die Aktiven den Wegfall vieler Veranstaltungen. Jedoch ist bereits ein weiteres Projekt, in Zusammenarbeit mit der Stadt, geplant.

Die Ziehung der glücklichen Gewinner findet am Samstag, 18. Dezember, auf dem Wochenmarkt statt. „Wir werden die Gewinnspielnummern aber auch auf unserer Homepage bekanntgeben“, versicherte Nowak. Bis Ende Januar können die Preise bei Hörgeräteakustiker Wiedhöff und Horn während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag abgeholt werden.